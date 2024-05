Lutto nel calcio, addio a un’icona italiana: il triste annuncio poco fa

A 92 anni ci ha lasciato un personaggio illustre che ha dato tanto al calcio italiano nel corso della sua carriera

Ci ha lasciati poche ore fa un simbolo vero e proprio di un calcio autentico che, forse, non rivedremo mai più. Grazie a lui il calciomercato è diventato quello che è oggi, non solo cronaca sportiva ma romanzo che assume connotati sempre differenti e interessanti.

Il giornalismo sportivo, e non solo, saluta una delle sue firme più rilevanti e influenti, in grado di raccontare il bello del calcio con semplici e pungenti parole: David Messina, ex firma della Gazzetta dello Sport ma anche del Corriere dello Sport e di altre testate nazionali, ci ha lasciati all’età di 92 anni.

Con lui se ne va un modo unico di raccontare lo sport più seguito e amato dagli italiani. Diventato noto a metà anni ’70 per il suo stile fresco e all’avanguardia, Messina ha dato tutto se stesso pur di dimostrare al pubblico che lo seguiva il suo amore per il calcio, aspetto quest’ultimo che lo ha contraddistinto anche nelle numerose ospitate televisive in cui è stato protagonista.

David Messina, nato a Palermo il 7 febbraio 1932, tifoso del Milan, ha avuto il merito di raccontare per la prima volta il calciomercato e tutte le storie a esso collegate. Grazie al supporto di Gino Palumbo (rivoluzionario direttore della Rosea dal 1976 fino al 1983), ricorda la Gazzetta dello Sport nell’articolo in cui saluta la celebre firma, ebbe l’onore di occuparsi delle trattative dell’epoca e dare il via a un modo di raccontare il calciomercato non molto dissimile da come lo conosciamo oggi.

Il giornalista ha legato il suo nome anche ad altre testate nazionali: ha fondato nel 1963 la redazione milanese del Corriere dello Sport, prima invece aveva lavorato nelle redazioni di Tuttosport e La Stampa, dimostrando sempre un grande amore per il calcio in tutte le sue sfaccettature.

Il collega Paolo Condò gli ha dedicato un bellissimo pensiero durante la puntata di Sky Calcio l’Originale di sabato 4 maggio, al termine dell’anticipo di Serie A tra Sassuolo e Inter. A proposito di Sky, toccante il ricordo dell’inviato Giovanni Guardalà che ha dedicato un post a Messina con queste parole: “Sei stato il primo a credere in me, a darmi la possibilità di entrare in questo mondo. Mi hai accolto come un figlio e insegnato tanto. Grazie David”