Ping pong ‘piccante’: Federica Masolin è strepitosa, che curve

Federica Masolin si lascia immortalare impegnata a giocare a ping pong: incantevole, la giornalista lascia a bocca aperta

Se vi dovessimo chiedere chi sia la regina del paddock in Formula 1, ne siamo certi che non esitereste a rispondere con un nome e cognome ben preciso, Federica Masolin. Altro che monoposto, anche perché in questa stagione dominata dalla Red Bull, l’imprevedibilità si è pressocché annullata, con Verstappen imbattibile e vincitore quasi di ogni Gran Premio.

Ecco quindi, in attesa che la Ferrari e la Mercedes possano portare sui circuiti validi aggiornamenti quantomeno in grado di impensierire la scuderia anglo-austriaca, la scena la ruba interamente lei, uno dei volti più belli della Formula 1 insieme a Mara Sangiorgio.

Le due sono presenze fisse sui circuiti – anche se, talvolta, la Masolin ha condotto dagli studi la trasmissione pre e post gara – ed insieme all’intera squadra Sky di Formula 1 regalano aggiornamenti tali da tenere incollato davanti alla tv lo spettatore, immergendolo quasi nell’aria vissuta in pista.

Bellissima e professionale, Federica Masolin riesce sempre a districarsi anche nelle situazioni più spinose, come nell’episodio accaduto a Barcellona nel postgara che ha portato allo stop per un Gran Premio di Valsecchi e Bobbi, rei di commenti poco edificanti nei confronti di una donna.

Federica Masolin, che concentrazione nel ping pong: incantevole

Sempre elegante e professionale, mai oltre le righe, anche il suo profilo Instagram ad un passo dai 700mila follower racconta della semplicità della giornalista; molto attiva sui social, la Masolin posta naturalmente spaccati di vita quotidiana ma anche momenti di svago tra un Gran Premio e l’altro, talvolta insieme alle colleghe.

Sono però tantissimi i post dedicati al suo lavoro, da inviata sui circuiti. E nell’ultimo post ha mostrato un nuovo lato di sé, decisamente sportivo. In uno dei pochi momenti di pausa ha posato il microfono ed ha preso in mano una racchetta da ping pong, dilettandosi anche in questo sport.

Il risultato non lo conosciamo, tantomeno il suo avversario ma nell’immagine pubblicata sul suo Instagram la vediamo davvero molto concentrata sul gioco, in un’espressione anche buffa, con bocca semiaperta e lingua tra i denti.

Indossa un classico blue jeans ed un maglione che le lascia scoperto una piccola parte di ventre, rendendo l’immagine anche sensuale e mettendo in mostra le sue forme. Manco a dirlo, tantissimi i like ed i commenti all’immagine, con la Masolin che ancora una volta ha conquistato tutti, prendendosi la scena nel week end austriaco sul circuito di Spielberg.