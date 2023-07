Frattesi, la frecciata milanista dopo il colpo Inter

L’Inter si è assicurata il cartellino di Davide Frattesi beffando tutta la concorrenza in Serie A, in particolare quella del Milan.

Uno dei colpi più importanti di questa sessione di calciomercato è sicuramente quello messo a segno dall’Inter che si è assicurata Davide Frattesi, uno dei migliori centrocampisti dell’ultima annata di Serie A.

I nerazzurri hanno beffato tutte le altre big italiane per il classe 1999, in particolare il Milan che nelle ultime ore aveva provato ad inserirsi nella trattativa per il centrocampista della nazionale che andrà a rinforzare il reparto mediano a disposizione di Simone Inzaghi. Una mezzala capace di inserimenti sul fronte offensivo ma anche di garantire equilibrio alla squadra. Con Barella e Calhanoglu andrà a formare uno dei reparti mediani più interessanti di tutta Europa.

Calciomercato, frecciata Milan per l’acquisto di Davide Frattesi

A commentare la vittoria del derby di mercato da parte dell’Inter ci ha pensato Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan che ha mandato una frecciata ai cugini ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

Il giornalista ex Mediaset ha così commentato l’affare: “Il Milan ha incontrato Carnevali per conoscere il Sassuolo – ha detto a TVPLAY_CMIT – ma non ho mai creduto che avrebbe potuto mettere 35 milioni sul tavolo per il centrocampista. Giocheremo lo stesso contro il Bologna, ma se dovessimo pensare alla possibile beffa dobbiamo ricordare anche gli affari Kondogbia, Sensi e Suazo e non so da quale parte ci sia stata la beffa”.

Pellegatti ha infatti ricordato quelli che sono stati i derby di mercato degli ultimi anni vinti dai nerazzurri con calciatori che non hanno reso per quelle che erano le aspettative. Il giornalista ha poi proseguito parlando di quello che sarà il calciomercato rossonero nei prossimi giorni affermando che per Pulisic dovrebbe essere fatta. Lo statunitense andrà a prendere di fatto il ruolo che è stato di Brahim Diaz negli ultimi tre anni dando esperienza internazionale al club nonostante la giovane età.

Stesso discorso per Rejnders, centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar che dovrebbe andare a sistemare il reparto mediano dei rossoneri: “Lo ha fortemente voluto Pioli – ha affermato Pellegatti – e dovrebbe arrivare insieme a Pulisic”. Per quello che riguarda l’attacco in pole sembra esserci decisamente Alvaro Morata, pronto a tornare in Serie A dopo le due avventure alla Juventus negli anni passati. Già fatta invece per Romero che ha firmato il contratto, arrivando dopo lo svincolo dalla Lazio.