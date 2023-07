Tennis, lato A stellare: ha mandato al tappeto Instagram

La supermodella Rachel Stuhlmann, influencer numero uno del tennis, ha ancora una volta mandato in visibilio i fans con uno shooting ‘illegale’

Ci sono le tenniste, alcune delle quali possono ormai essere definite ex, che hanno letteralmente invaso i social media con le loro foto e i loro selfie sensuali. E poi c’è lei. Che non a caso è universalmente riconosciuta come l’influencer numero uno al mondo dell’ormai popolarissimo nobile sport.

Se il grande pubblico italiano conosce ormai da tempo figure come Camila Giorgi, Corinna Dentoni e Susanna Giovanardi, portatrici di una bellezza tanto differente quanto ugualmente apprezzata dagli ammiratori di sesso maschile, quello internazionale è andato da tempo in visibilio per figure come Sofya Zhuk, Yana Sizikova, Lola Marandel, Monica Kilnarova e Anastasia Pivovarova – tanto per citare solo alcune delle avvenenti atlete che dominano la scena sui social media – . Tutti sono però concordi nel ritenere lei, Rachel Stuhlmann, come la regina indiscussa della sensualità legata al tennis.

Proprio lei, che in passato – ma solo a livello universitario – si è dilettata con la racchetta, e che poi è diventata l’opinionista più conosciuta e apprezzata dagli addetti ai lavori, detiene informalmente la palma della figura più avvenente e provocante del web. Chi ha avuto modo di sfogliare anche distrattamente il suo profilo Instagram non può che essere d’accordo con questa asserzione.

Rachel Stuhlmann, vietata ai deboli di cuore

Eccola, Rachel, in tutto il suo splendore. Assolutamente non nuova a shooting che evidenziano le sue forme esplosive – in questo si differenzia dalla stragrande maggioranza delle tenniste (forse con l’eccezione della citata Giovanardi), che non possono vantare un lato A di tali dimensioni – la stupenda americana è in costante ascesa. I 307mila followers su Instagram non rendono nemmeno lontanamente l’idea del successo mediatico che ha travolto l’ex prodotto dell’Università del Missouri.

In un’epoca, quella corrente, in cui le opinioni, ma anche l’aspetto fisico, passano necessariamente da un utilizzo quasi maniacale dei propri account social, è inevitabile che una come Rachel abbia trovato terreno fertile. Dichiarata ammiratrice di Rafa Nadal, e in passato – finchè giocava – di Serena Williams, Rachel è apprezzata da tutto il circuito per la sua simpatia e per la sua competenza.

Doti assolutamente non scontate considerando che la sua sola presenza basterebbe come ‘lasciapassare‘ per tutti i più grandi eventi dei circuiti ATP e WTA. Bellissima, brava e intelligente. La nuova stella del firmamento glamour è pronta a confermare il suo ruolo di icona sexy.