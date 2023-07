Camila Giorgi dimentica Wimbledon: posa da turista e scollatura audace

La 31enne atleta italiana, subito estromessa dai Championships, fa bella mostra di sè sui social: sensualità sempre elevatissima

Peccato. Peccato perchè gli ultimi segnali, in controtendenza coi risultati dell’ultimo periodo, erano stati incoraggianti. Dopo aver abbandonato per infortunio la contesa a Parigi, dove comunque era stata travolta nel primo set dalla ben più quotata Jessica Pegula, Camila Giorgi era stata eliminata al secondo turno del WTA di Nottingham e soprattutto dal torneo di Birmingham.

Lì si era fatta battere da una delle leggende viventi del tennis moderno come Venus Williams, che però aveva appena spento la 43esima candelina della sua vita. Non certo una figura eccezionale, anche perchè accompagnata da un discutibile episodio di presunta antisportività dell’azzurra, stigmatizzato poi con sarcasmo da una certa Martina Navratilova.

Si è dunque arrivati poi al torneo di Eastbourne, quello immediatamente precedente a Wimbledon. E proprio qui c’è stato il colpo di reni della campionessa, capace di spingersi fino alla semifinali dopo aver anche battuto, agli ottavi di finale, una certa Ons Jabeur, numero 4 del seeding nonchè finalista ai Championships nel 2022.

Sembrava dunque tornata in piena forma la bella di Macerata, che si era presentata con rinnovate speranze di fare un ottimo cammino anche all’All England Club. Macchè. L’eliminazione è arrivata subito, al primo turno, per mano della francese Gracheva, che l’ha travolta 6-2 6-4. Bene, ma non benissimo, direbbe qualcuno.

Wimbledon è alle spalle, Camila Giorgi fa sognare i suoi fans

Già nella conferenza stampa seguita alla sconfitta contro la transalpina, Camila non aveva fatto drammi. In perfetto stile Giorgi, insomma. L’annunciata intenzione di partir quasi subito per una settimana di vacanza in Thailandia aveva dato fiato alle trombe di chi storicamente pensa e dice che la marchigiana dovrebbe dedicarsi di più agli allenamenti e meno agli aspetti glamour della vita.

Camila fa spallucce e va avanti per la sua strada. La fervida attività social non si ferma mai, e proprio attraverso il suo affollatissimo profilo Instagram – che conta oltre 718mila adepti – ha dato evidenza, ancora una volta, del suo straordinario fascino.

Prima un video, diffuso sulla piattaforma YouTube, che la rappresentava intenta a camminare per le strade sfoggiando una minigonna vertiginosa sopra dei tacchi alti. E poi, come per voler far concentrare l’attenzione su un aspetto diverso del suo corpo, il look sbarazzino ma piccante dell’ultimo shooting.

Camila è in piedi, appoggiata ad una ringhiera di legno, sorridente e baciata dal sole. Il body stretto e colorato che la cinge le lascia una profonda scollatura che è stata inevitabilmente il punto in cui i fans hanno concentrato le loro attenzioni. Ma quanto è bella la nostra Camila!