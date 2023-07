La Ferrari cambia pilota, adesso è finita davvero: colpo super

Leclerc e Sainz resteranno in Ferrari nel 2025? Intanto spunta il nome di un pilota che potrebbe arrivare nel team.

Frederic Vasseur ha già dichiarato che dei rinnovi dei piloti se ne parlerà più avanti, ma entrambi vorrebbero restare. Probabilmente le discussioni entreranno più nel dettaglio nel mese di agosto. Dopo il GP del Belgio ci sarà quasi un mese di stop prima di correre a Zandvoort.

Nonostante i rumors su una possibile partenza, sembra che Charles Leclerc sia ancora disposto a sposare il progetto Ferrari. Sta apprezzando il lavoro del nuovo team principal Vasseur, che aveva già conosciuto in passato, e c’è la sensazione che le parti possano arrivare all’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a fine anno.

Carlos Sainz, anche lui in scadenza nel 2024, ha già fatto sapere di essere interessato a firmare il prolungamento contrattuale. Gli piacerebbe continuare la sua esperienza in rosso.

Ferrari F1, Sainz via? Trapela il nome del possibile sostituto

Se non sembrano esserci dubbi sulla volontà della Ferrari di puntare su Leclerc, qualcuno ce n’è invece sulla conferma di Sainz. Anche se lo spagnolo ora è davanti in classifica, il suo rinnovo appare più a rischio rispetto a quello del compagno.

Charles è sempre stato ritenuto uno “predestinato” a vincere il titolo mondiale di F1. Finora è stato frenato da una Ferrari non all’altezza, fattore che gli ha impedito di lottare per laurearsi campione. Vero che a volte commette qualche errore, però anche Max Verstappen prima di avere una macchina vincente sbagliava in alcune occasioni.

Invece, Carlos è sempre stato ritenuto un buon pilota ma non un vero top driver. Lui non si sente inferiore al teammate e ha preteso il medesimo trattamento da parte della scuderia di Maranello, che forse per il futuro potrebbe decidere di scegliere una vera seconda guida.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Vasseur avrebbe avviato dei contatti per Alexander Albon. Il pilota inglese è in Williams dal 2022 e sta facendo un buon lavoro, non direbbe no a un approdo in Ferrari per fare da secondo a Leclerc.

Tra l’altro, Albon e Charles sono stati compagni di squadra nella ART Gran Prix nel 2016, quando il monegasco vinse il campionato GP3 arrivando davanti proprio al 27enne di origine thailandese. La ART è una scuderia fondata da Vasseur e Nicolas Todt (manager di Leclerc).

Albon è arrivato in F1 nel 2018 tramite la Red Bull, che prima lo ha piazzato in Toro Rosso e poi lo ha promosso nel team ufficiale al posto di Pierre Gasly. Ci è rimasto anche nel 2020, poi non è stato confermato ma è comunque rimasto come terzo pilota. Nel 2022 l’occasione in Williams e forse nel suo futuro la Ferrari.