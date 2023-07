Motomondiale sotto choc, è in condizioni critiche

Una brutta notizia ha sconvolto il Motomondiale, ancora sotto choc a causa delle condizioni critiche del giovane pilota

Ore frenetiche per un pilota dopo la caduta a causa della quale è stato trasportato in ospedale, anche se la situazione nelle ultime ore sembra cambiata. Ecco chi è stato coinvolto e cosa è accaduto.

Si tratta di Carlos Tatay, pilota spagnolo, classe 2003 e grande promessa del motociclismo. Una carriera nata molto presto, esploso a soli 16 anni, quando divenne campione della Rookies Cup nella sua categoria.

Pochi mesi dopo avvenne il suo esordio al Motomondiale con la KTM tramite una wild card, salvo poi diventare pilota ufficiale della moto austriaca nelle successive stagioni, conquistando diversi piazzamenti in zona punti.

Si trova in grandi condizioni: mondo dello sport sconvolto

Nel 2022 arrivò per Tatay il passaggio alla CFMoto, ed al suo secondo Gran Premio con i cinesi, conquistò nelle prove la sua prima pole position in carriera ed in seguito il primo podio, salendo sul gradino più basso.

Chiuse la scorsa stagione al quindicesimo posto della classifica generale della Moto3, mentre in quella odierna lo spagnolo è passato in Moto2, ritornando in KTM ma solo per due GP nel campionato principale, alternandosi con quello europeo, dove corre per il SAG Team Mandalika.

Proprio partecipando all’Europeo Moto2, sulla pista portoghese di Estoril, il giovane pilota di Valencia ha subito una brutale caduta. Al secondo giro, mentre si trovava a lottare per le prime posizioni, un duro attrito con l’asfalto lo ha portato fuori strada, finendo la sua corsa sulla barriera protettiva, creando sgomento e molta preoccupazione tra i tifosi a seguito della gara. Trasportato in Ospedale, lo spagnolo ha da subito avvertito forti dolori alla gamba, secondo alcune voci si rischiava la paraplegia, vale a dire la paralisi della parte inferiore del corpo.

Si era dunque temuto molto per la sua carriera, ma dopo i primi giorni di prognosi nella struttura ospedaliera, le ultime notizie su Carlos Tatay sembrano incoraggianti. Ci ha pensato il suo team ad informare sul suo stato di salute, ecco le dichiarazioni ufficiali da parte della Mandalika SG: “Al momento si trova in Spagna e viene tuttora curato in un centro specializzato. Daremo ulteriori informazioni quando avremo una diagnosi definitiva ed avremo l’autorizzazione dalla sua famiglia, siamo in ogni caso positivi”.

Bisognerà dunque attendere qualche giorno per capire al meglio le sue condizioni, sperando il peggio possa essere passato.