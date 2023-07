Alonso si ribella: clamoroso ritorno alla Ferrari in vista

Fernando Alonso rischia di avvicinarsi a un clamoroso ritorno che farà molto discutere i tifosi della Ferrari e l’intera Formula 1

Quarant’anni passati e nessuna voglia di mollare per il pilota spagnolo, alla ricerca della vittoria numero 33 in carriera che potrebbe anche arrivare tornando in sella con la Rossa di Maranello.

Il mercato dei piloti è già iniziato, regalando già le prime indiscrezioni piccanti per tutto il circus. Il destino dei corridori è in bilico, c’è voglia di ripartire con nuove avventure o tornare dove si è stati bene. Il caso dei campioni del mondo poi è particolare, Hamilton sembra poter rimanere ancora in Mercedes, mentre Alonso ha già la valigia pronta.

Lo spagnolo potrebbe anche lasciare l’Aston Martin quasi a sorpresa, considerando come nelle prime gare il feeling tra la macchina e il pilota destò un grande stupore tra gli addetti ai lavori, i risultati in pista non mancarono. Alonso vuole ripartire daccapo, il carattere non manca così come la voglia di ricominciare per provare a vincere.

Alonso-Ferrari, cos’è successo: l’ipotesi per il futuro

La consapevolezza di essere competitivo ha dato ad Alonso una nuova verve. Dopo l’avventura con l’Alpine, aveva sposato con fiducia il progetto Aston Martin, tanto da avere bene impressionato e ponendosi addirittura come rivale diretto di Max Verstappen. Qualcosa però si è incrinato all’interno della scuderia: Alonso non gradirebbe più quanto sta avvenendo, un fattore che non può accettare soprattutto avendo superato i 40 anni. L’Aston Martin coccola Lance Stroll, figlio del proprietario della scuderia, mettendo lo spagnolo in secondo piano.

Il pilota ex campione del mondo potrebbe quindi anche scegliere un’altra strada, e restare competitivo. E, abituato anche ad avere tante attenzioni addosso, Alonso potrebbe essere attirato da una suggestiva idea Ferrari: il ritorno può essere possibile. L’incastro di mercato per il 2024 favorirebbe questa decisione: lo spagnolo si offrirebbe alla Rossa di Maranello diventando così compagno di squadra di Charles Leclerc.

Decisione importante da prendere anche per la scuderia italiana, che dovrebbe così puntare su una seconda guida competitiva molto più di Carlos Sainz, anche nell’ultimo weekend di corse si è vista la differenza con le altre scuderie.

Sainz si libererebbe in direzione Mercedes, mentre lo spagnolo tornerebbe in Italia per vivere probabilmente l’ultima grande avventura di carriera. Non ne farebbe una questione di denaro, quanto di prospettive: vincere le sue ultime gare guidando la Ferrari avrebbe tutto un altro sapore.