MotoGP, addio inevitabile: già scelto il sostituto

Il mercato piloti MotoGP potrebbe presto innescarsi: c’è una sella importante destinata a cambiare proprietario nel 2024.

Ora la stagione MotoGP è in pausa e ripartirà ad inizio agosto a Silverstone, ma ci sono le indiscrezioni di mercato a tenere banco. Più di un pilota potrebbe cambiare colori nel 2024.

Una delle situazioni più monitorate è quella del team ufficiale Yamaha, dove Franco Morbidelli ha il contratto in scadenza e sembra molto difficile il rinnovo. La casa di Iwata sembra più interessata a tenerlo per spostarlo nel Mondiale Superbike che a confermarlo in MotoGP.

Anche se il campione Moto2 del 2017 ha fatto qualche progresso rispetto allo scorso anno, la squadra non è comunque soddisfatta del suo rendimento. È già emerso il nome del pilota che potrebbe rimpiazzarlo dal 2024.

MotoGP, Morbidelli scaricato dal team Yamaha? Pronto il sostituto

Secondo quanto rivelato da Sky Sport MotoGP, la Yamaha avrebbe scelto di puntare su Alex Rins. Lo spagnolo oggi guida per il team LCR Honda e ha un contratto valido anche per il prossimo campionato, ma può liberarsi anticipatamente.

L’accordo firmato da Rins prevede che, in caso di chiamata di una squadra ufficiale, lui possa esercitare la risoluzione contrattuale e cambiare box. Se Yamaha ha davvero deciso di affidarsi a lui, non ci saranno ostacoli legati al contratto.

L’ex rider Suzuki non è contento del trattamento ricevuto da Honda, alla quale ha regalato l’unica vittoria e l’unico podio del 2023. Si aspettava maggiore supporto tecnico, avendo firmato direttamente con HRC e non essendo un normale pilota di struttura satellite.

Anche se la Yamaha non sta volando ed è sua volta in crisi, Rins avrebbe l’occasione di correre per un team factory e di ricevere un trattamento tecnico da top rider. Non c’è ancora un contratto firmato, però non bisogna escludere un annuncio in tempi non troppo lunghi.

Il team LCR Honda spera di non perdere il catalano, ma potrebbe ritrovarsi a dover ingaggiare un sostituto. Secondo Sky Sport MotoGP, a Lucio Cecchinello piacerebbe molto prendere Johann Zarco, profilo esperto e che non ha ancora ufficialmente rinnovato con Pramac Racing.

E Morbidelli? C’è l’opzione Superbike con Yamaha, ma la sua priorità è rimanere in MotoGP. Un’ipotesi è il trasferimento nel team Mooney VR46, possibile solo se Marco Bezzecchi approderà in Pramac al posto di Zarco. Un’altra è il team Gresini, dove Fabio Di Giannantonio sembra destinato a non restare. Salire su una Ducati Desmosedici GP sarebbe un’ottima soluzione per rilanciare la carriera di Frankie.