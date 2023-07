Ultimatum a Sainz: la Ferrari lo manda via se...

In Ferrari la posizione di Carlos Sainz è sotto osservazione, il pilota spagnolo può abbandonare il team di Maranello nella prossima stagione

Alcune considerazioni emergono in casa Ferrari, la seconda guida non sembra avere i favori di tutto il team, pronto nel caso a una nuova accoppiata. Solo alcune condizioni particolari potrebbero salvare lo spagnolo Sainz da un destino eventualmente lontano da Maranello.

La stagione della Ferrari è da analizzare in base a molti aspetti, non è solo la macchina ad aver deluso i tanti tifosi sparsi in tutto il mondo. La F23 sta trovando una sua dimensione in pista, per i piloti invece la musica è ben diversa soprattutto pensando alle aspettative.

Charles Leclerc alterna prestazioni convincenti a problemi di pista non comuni, va ancora peggio al suo collega di scuderia. Carlos Sainz è osservato speciale, in molti sono pronti a confermare il suo addio dalla Ferrari, motivo per cui dovrà combattere duramente per stabilire il suo destino.

Sainz via dalla Ferrari, trovato il sostituto

Quella dello spagnolo potrebbe essere l’ultima stagione alla Ferrari, il suo contratto da cinque milioni di euro non è proprio impossibile da sciogliere. Non sembra aver i favori della scuderia, in particolare è il team general Frederic Vasseur che non lo considera una necessità, secondo ‘ElgolDigital’. Sainz via dalla Ferrari, solo se farà meglio di Leclerc potrà mantenere il suo posto in squadra anche nella prossima stagione.

Una condizione che al momento, per paradossale che sia, premia proprio lo spagnolo nella classifica, ma la Ferrari aspettava ben altro tipo di prestazioni in pista. La Ferrari si guarda intorno e punta a un secondo pilota che possa avvicinarsi il più possibile al primo, un elemento continuo in pista e che soprattutto possa essere anche un collante con i tifosi. L’abbinamento pazzesco sarebbe quello di Lewis Hamilton alla Ferrari, il suo futuro è da definire alla Mercedes e l’inglese ha fatto capire come è ben lontano dal pensare al ritiro delle corse.

Hamilton in rosso sarebbe una suggestione ai limiti dell’impossibile, con Sainz altrove con qualche possibilità anche eccellente. Potrebbe proprio riempire il posto eventualmente vacante lasciato dalla Mercedes: lo farebbe per due stagioni prima di un suo approdo nel 2026 all’Audi, con il progetto che sta andando avanti e potrebbe vedere nello spagnolo un sicuro protagonista. Questo per il futuro, ma per il presente la stretta della Ferrari appare una sorta di ultimatum: fare risultati convincenti per non passare alla storia anche come il primo pilota in rosso cacciato a campionato in corso.