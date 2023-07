Lukaku o Vlahovic: la decisione è già arrivata

Due centravanti al centro del futuro di Juventus e Inter. Destini che determineranno le strategie di Allegri e Inzaghi

Anche se la fine di agosto non è così prossima, ormai il mercato è entrato nel vivo. Da sempre le punte che segnano rappresentano i primi obiettivi da centrare. In Italia parliamo sia di acquisti da effettuare, sia di calciatori da mantenere in rosa. Nel primo caso, Lazio, Milan e Roma sono al lavoro.

I biancocelesti cercano un complemento per Ciro Immobile. In cima alla lista di Maurizio Serri è balzato lo svizzero del Basilea, Zeki Amdouni. A ruota il brasiliano del Santos, Marcos Leonardo. I rossoneri, perso Marcus Thuram, finito all’Inter, puntano forte su Gianluca Scamacca, ma il West Ham non cede al prestito con diritto. L’ex Sassuolo rappresenta anche il primo obiettivo per l’attacco giallorosso che al momento conta solo Andrea Belotti. Tammy Abraham infatti, rivedrà il campo solo a inizio 2024.

Juventus e Inter invece, devono decidere quale sarà la loro punta di diamante, con la possibilità che i desiderata delle due squadre convergano sullo stesso obiettivo. Vediamo cosa sta accadendo.

Ravanelli, il grande ex: “Lukaku non serve alla Juve: meglio tenere Vlahovic”

Cristiano Giuntoli, arrivato il 1° luglio alla Continassa, deve fare i conti con le cessioni. In attesa di sistemare almeno uno dei tre centrocampisti rientrati dai prestiti in Premier – Denis Zakaria dal Chelsea, Athur dal Liverpool e Weston McKennie dal Leeds – il direttore dell’area tecnica deve scegliere chi sacrificare in attacco. La scelta ovviamente è fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Tra i due il primo ha più mercato, oltre ad avere un contratto fino al 2026 da 7 milioni netti.

L’azzurro invece, vincolato al 2025, guadagna 5 milioni netti. L’Inter invece sta cercando in ogni modo di riacquistare Romelu Lukaku dal Chelsea. I Blues, che nel 2021 sborsarono ben 115 milioni per il cartellino, ora per venderlo ne chiedono almeno 45. Proprio BigRom, se la Juve cedesse Vlahovic ad una cifra prossima ai 70 milioni, potrebbe essere il sostituto del serbo in bianconero.

In realtà, sull’affare potrebbe pesare anche il fatto che la Vecchia Signora non disputerà la Champions, vetrina alla quale il mancino di Antwerpen non vuole rinunciare. Su questa ipotesi di mercato si è espresso inequivocabilmente un ex bianconero. “Lukaku non credo serva alla Juventus. E’ un bravo giocatore ma non determinante per me”, ha affermato Fabrizio Ravanelli ai microfoni di TvPlay. L’attaccante umbro ha poi aggiunto: “Non penso possa fare la differenza per la Juventus. Io terrei Vlahovic”.

Penna Bianca ha poi detto al sua su un altro potenziale obiettivo della Juventus che sta per sbarcare in Arabia Saudita, destinazione Al Hilal. “Milinkovic – Savic fa un grandissimo errore, con le sue qualità deve giocare con squadre importanti. Non può pensare di andare in Arabia”, ha dichiarato Ravanelli. “.Io avevo 27 anni quando andai via dalla Juventus. Son quei 4-5 anni, dal 27 ai 32, dove un giocatore raggiunge l’apice”, ha aggiunto l’ex Lazio.