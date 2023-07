Sabrina Salerno, la t-shirt bianca esplode quasi: trasparenza da capogiro

Sabrina Salerno e la t-shirt bianca. L’estate, la stagione dei concerti dal vivo. E’ così anche per la cantante genovese che si regala, e regala, qualche momento di relax

L’estate si sta facendo sentire. Il calore sulla pelle regala soltanto tanta voglia di spiaggia e di mare. Per tanti il momento fatidico della prova costume, la più attesa. La più temuta.

Un intero inverno passato a compiere estenuanti e ripetitivi esercizi in palestra con una corretta alimentazione ad accompagnare il tutto per farsi trovare al meglio della forma con l’arrivo dei primi caldi.

Anche per Sabrina Salerno l’estate è un momento molto atteso e particolare, e non soltanto per il tradizionale periodo di riposo. Per un’artista come lei l’estate è soprattutto il periodo dell’anno più intenso, la stagione dei concerti dal vivo. Italia, e resto d’Europa, spingono la cantante ai quattro angoli del continente. Ovunque l’entusiasmo accompagna le sue esibizioni e il suo profilo Instagram è spesso il narratore della sua vita artistica. E sul suo account appaiono le foto che lasciano senza parole i fan.

Sabrina Salerno e la t-shirt bianca: fan in delirio su Instagram

E quando le foto che ritraggono Sabrina Salerno cadono sotto lo sguardo incredulo di chi lavora costantemente per tenersi in forma, la domanda più naturale e spontanea è: ma come fa?

Il tempo per Sabrina Salerno è soltanto una comunissima parola di cinque lettere. Punto. Sembra qualcosa di estraneo a lei, di altro. Il tempo la vede, le passa vicino e prosegue il suo cammino, solcando e segnando i volti di altre persone. Lei, Sabrina Salerno, sembra esattamente la stessa di Sexy Girl e di Boys, i suoi primi grandi successi di qualche anno fa.

E tra un concerto ed un altro, tra una prova e un’altra anche il tempo di lasciarsi immortalare in qualche posa…da infarto. Una t-shirt bianca, posizionarsi in tutta naturalezza davanti a un obiettivo e regalare un’emozione senza tempo. Un’incontenibile esplosione di sensualità che la maglietta bianca non è in grado di contenere. Alla stessa stregua della fantasia che non ha un granché da fare, poiché l’immagine rivela tutto, o quasi.

Quando i concerti dal vivo le regaleranno un po’ di doveroso riposo, il mare potrà finalmente accogliere anche Sabrina Salerno. La prova costume? Per lei è soltanto un piacere, come indossare un paio di jeans e una t-shirt bianca. Un piacere per lei e…per tutti.