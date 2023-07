Camila Giorgi, cambio look che conquista: ha fatto strage di cuori

Camila Giorgi è letteralmente scatenata sui social: il nuovo post conquista i fans con una novità che ha riscosso successo

Qualcuno si è già lanciato in ipotesi fantascientifiche – che poi a conti fatti tanto impossibili non sarebbero -. Qualcuno ha già fatto 2+2. Vi ricordate quando, proprio all’inizio della stagione sull’erba, Camila Giorgi aveva postato due foto ravvicinate in cui appariva ‘stranamente’ vestita da una larghissima e lunghissima canotta sportiva, seguita dallo scatto di un mazzo di fiori presumibilmente ricevuto come regalo da un misterioso ammiratore? Gli esperti di gossip, dall’alto della loro esperienza, avevano subito lanciato la possibilità che la bella marchigiana avesse fatto conquiste. Un’eventualità non certo peregrina, considerando la straordinaria bellezza di cui è portatrice la tennista.

L’indiscrezione era poi caduta nel dimenticatoio, ‘soffocata’ dalle cronache sportive che di lì a poco avrebbero raccontato di una Camila perdente – e criticata aspramente per il suo atteggiamento in campo – contro la neo 43enne Venus Williams in quel di Birmngham. Ma anche di una tennista capace di spingersi fino alle semifinali di Eastbourne dopo aver estromesso, in uno dei turni di avvicinamento al penultimo atto del torneo, una certa Ons Jabeur – numero 4 del seeding – liquidata senza problemi in due set.

Il successivo e immediato avvio di Wimbledon, per quanto il Major londinese sia durato lo spazio di un mattino per la 31enne maceratese, aveva poi catalizzato l’attenzione sulla prestigiosa kermesse, non lasciando troppo spazio alle chiacchiere ‘rosa’ intorno alla vita privata di qualsivoglia tennista, Camila inclusa.

Dopo il torneo però – anzi è meglio specificare dopo l’eliminazione dai Championships dell’atleta azzurra – qualche indiscrezione sulla sua vita privata è tornata a galla. È stata, ironia della sorte, la stessa Camila ad alimentare involontariamente tutto questo.

Camila Giorgi, cosa c’è dietro il nuovo (e bellissimo) taglio di capelli?

Si dice spesso che quando una donna cambia taglio di capelli, questo è sinonimo, e/o conseguenza, di un grande cambiamento nella sfera privata. Alle volte può essere anche preparatorio di una rivoluzione sempre negli affetti personali. Ecco, in questo senso l’ultima foto condivisa sui social dalla tennista, lascia pensare. Soprattutto in relazione alle già citate istantanee di britannica memoria di qualche settimana fa.

Nello shooting oggetto di grande attenzione – e di apprezzamento – da parte dei fans, si vede Camila sfoggiare un nuovo look. Un nuovo taglio di capelli. Oltre al solito elevatissimo grado di bellezza che trasuda dall’istantanea, la tennista potrebbe aver fornito un indizio tutt’altro che trascurabile su una possibile grande new entry nel suo cuore. Chi sarà il fortunatissimo principe? Lo scopriremo attraverso i social, come sempre…