Colpo Berardi ad un passo: l’annuncio toglie ogni dubbio

Per la prima volta esiste la possibilità concreta che Domenico Berardi lasci il Sassuolo. L’attaccante di Cairati vorrebbe giocare in Champions

Era poco più che un adolescente Domenico Berardi, nel 2010, quando entrò nel settore giovanile del Sassuolo. Oggi ha ventinove anni e nel frattempo è diventato il capitano, leader e principale realizzatore della squadra emiliana. Ma dopo tredici stagioni consecutive con la maglia neroverde addosso l’attaccante di Cairati avrebbe deciso di cambiare aria.

“Prima o poi mi piacerebbe giocare in Champions League“. E’ bastata una sola frase per mettere in moto una serie di rumors e indiscrezioni in merito a possibili trattative di mercato. Nelle precedenti sessioni estive di mercato nulla si è concretizzato, ma questa può essere invece la volta buona.

Si è parlato nei primi giorni di campagna acquisti di un approccio con il Milan e con il Napoli neo campione d’Italia. Ma in nessuno dei due casi si è andati oltre un semplice contatto esplorativo. Decisamente più concreta e reale si è presentata fin da subito l’ipotesi targata Lazio: il club biancoceleste ha puntato Berardi su precisa indicazione di Maurizio Sarri.

Il tecnico di Figline Valdarno stravede per il capitano del Sassuolo, lo considera il giocatore ideale per completare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa tra le due società ha conosciuto uno stop qualche giorno fa quando il presidente Lotito ha tuonato contro la richiesta economica del Sassuolo: “Vogliono 30 milioni per un giocatore di ventinove anni, non esiste“.

Berardi, c’è solo la Lazio: Lotito preannuncia il grande colpo

Ma un evento inatteso ha cambiato del tutto le carte in tavola in casa biancoceleste, vale a dire la cessione a sorpresa al club saudita dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. Nelle casse della Lazio sono entrati poco più di 40 milioni, una cifra enorme che consente ora a Lotito di dare l’assalto agli obiettivi indicati dal proprio allenatore.

Uno di questi è proprio Berardi per il quale nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerazione. Non è un caso che nell’ultima dichiarazione rilasciata nel merito, il patron laziale abbia usato toni molto diversi rispetto ai concetti espressi in precedenza: “Berardi? Gli obiettivi si centrano, non si annunciano“. Dunque, la trattativa con il Sassuolo sembra davvero entrata nel vivo e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. E un sempre più nervoso Maurizio Sarri nei prossimi giorni sarà accontentato.