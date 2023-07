Ferrari al bivio: un esperto o una scommessa al posto di Sainz

La Ferrari già pensa al futuro. Il team di Maranello è al lavoro per trovare il pilota più adatto a sostituire Carlos Sainz a partire dal 2025

Il progetto di rilancio definitivo della Ferrari è appena iniziato. Il nuovo team principal Frederic Vasseur, che gode del sostegno incondizionato del presidente della Rossa, John Elkann, sta studiando le migliori soluzioni possibili in vista delle prossime stagioni. Il Cavallino Rampante, nella mente del nuovo capo del muretto, dovrà presentare parecchie novità sia nella squadra di progettisti e ingegneri sia tra le guide.

L’attenzione di mass media e appassionati è rivolta in particolare ai nomi dei due piloti che nel prossimo futuro cercheranno di riportare il titolo mondiale a Maranello dopo quasi vent’anni di astinenza. Uno dei due sarà senza ombra di dubbio Charles Leclerc, l’altro quasi certamente non sarà Carlos Sainz.

Il rapporto tra la Ferrari e il pilota spagnolo non è mai stato così travagliato. Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa in svariate occasioni Sainz è entrato in un velato conflitto con il management della Rossa come ad esempio sulla questione del rinnovo di contratto. Il rapporto tra Sainz e Maranello finirà al termine del 2024 e in più di un’occasione il madrileno si è lamentato del mancato inizio delle trattative per un prolungamento.

“Non posso iniziare la prossima stagione senza avere certezze sul mio futuro“, ha avuto modo di affermare qualche settimana fa. Un messaggio destinato a Vasseur caduto completamente nel vuoto. La verità è che nella mente del team principal nella nuova Ferrari non ci sarà spazio per Sainz.

Ferrari, via al casting per il futuro compagno di Leclerc: c’è un favorito

I vertici della Ferrari hanno già individuato una rosa ristretta di nomi tra i quali verrà scelto il nome del pilota che affiancherà Leclerc nelle prossime stagioni. In questo momento sono due i candidati più accreditati: l’esperto Daniel Ricciardo, che ora fa il pilota di riserva alla Red Bull e l’astro nascente della Formula 1, il 23enne inglese Lando Norris.

Il giovane talento britannico è stato autore di una splenda gara con la sua McLaren qualche giorno fa a Silverstone, dove solo uno stratosferico Max Verstappen gli ha impedito di centrare la sua prima vittoria in carriera. Norris ha comunque ottenuto uno splendido secondo posto che gli darà slancio e carica in vista delle prossime gare. La Ferrari lo segue da tempo e ad oggi il favorito per indossare la tuta rossa è proprio lui.