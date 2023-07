Ferrari, per i tifosi è una mazzata: ormai è andata

Nascondere la delusione per i tifosi della Ferrari per quello che sta accadendo in questa stagione è difficile. Ci sono delle parole che sanno però di verdetto definitivo

Il titolo in casa Ferrari manca ormai dal 2007, anno in cui a laurearsi campione del mondo era stato Kimi Raikkonen, che ha nel frattempo appeso il casco al chiodo. Decisamente troppo poco per una scuderia come quella di Maranello, che non ha mai nascosto le sue ambizioni, oltre alla volontà di porre fine al più presto a questo digiuno.

Le aspettative non si sono però praticamente mai tradotte in realtà non appena sono iniziati gli impegni ufficiali, a conferma di come il gap con le rivali sia ancora forte. Uno scenario come questo non può che essere deludente per chi ama la “Rossa”.

Come spesso accaduto negli ultimi anni, la Ferrari comincia la stagione con grande entusiasmo e con la chiara intenzione di dimostrare di essere riuscita a rimediare ai difetti mostrati dalla monoposto solo qualche mese prima. Alla prova dei fatti, però, la situazione appare diversa e sono diverse le delusioni con cui si deve avere a che fare.

Delusione in casa Ferrari: le parole di Vasseur

Ancora una volta la scuderia di Maranello ha dimostrato di non saper tenere il passo non solo della Red Bull, ma anche di essere in grado solo raramente di competere ad alti livelli. Non solo, a questi problemi si è aggiunta poi una situazione che non si era verificata in passato, una difficoltà caratteriale tra Sainz e Leclerc, che non aiuta certamente a generare un clima sereno nei box.

Nemmeno il passaggio di consegne tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur sembra avere garantito l’effetto sperato.

Anzi, è proprio il team principal a non usare giri di parole e sottolineare come il lavoro fatto non possa essere ritenuto sufficiente.

A spegnere le speranze dei tifosi della Ferrari, pur mancando ancora diverse gare alla fine di questa annata, non è uno qualunque, ma Vasseur. A detta del dirigente, infatti, non sembrano esserci dubbi sull’ennesimo trionfo di Max Verstappen. I conti, anche da parte del team italiano, potrebbero essere ancora riaperti, ma si tratta di un’impresa difficile da realizzare.

Non a caso, la scuderia preferisce stare con i piedi per terra: “Stiamo cercando di correggere la direzione e lavoriamo già al progetto del prossimo anno – sono state le parole del team principal a Sky Sport dopo il weekend di Silverstone -. Non è semplice fare un grande passo avanti nel corso di un campionato a causa del budget cup”.

Nonostante queste premesse, che spengono ogni possibile entusiasmo da parte dei sostenitori della “Rossa”, il team principal prova a trovare comunque qualcosa di positivo: “E’ necessario adattare il proprio progetto alla situazione, abbiamo fatto un buon passo avanti in questo” – ha concluso.