Mega offerta a Mirotic: addio Milano

Uno degli obiettivi dell’Olimpia Milano per la prossima stagione è Nikola Mirotic, ma una mega offerta al giocatore potrebbe sancire l’addio definitivo alla trattativa…

Ci sarebbe stato un interesse molto importante da un altro club europeo per assicurarsi le prestazioni del cestista spagnolo Nikola Mirotic, motivo per il quale la possibilità di vederlo in Italia si sarebbero al tempo stesso ridotte in modo notevole nelle ultime ore.

In vista della prossima stagione, l’Olimpia ha un duplice obiettivo: da un lato affermarsi come principale forza a livello nazionale, dall’altro aumentare il suo grado competitivo in Europa, serviranno però investimenti ben mirati per riuscire a raggiungere tali obiettivi, specie quello continentale.

La scorsa stagione si è conclusa per Milano con lo scudetto vinto a termine di gara 7, trionfando in finale sulla Virtus Bologna e conquistando così la terza stella, prima squadra di sempre a riuscirsi nel basket italiano. Ai quarti si è invece interrotto il cammino in Eurolega per la squadra di Scariolo, ancora a secco di successi internazionali da diverso tempo.

Mega offerta per Mirotic: addio Olimpia Milano

Proprio il tecnico dei milanesi, guidando la Nazionale spagnola, conosce bene Mirotic e le sue qualità, tanto da volerlo allenare anche a livello di club. Nei giorni scorsi si era vociferato di un suo possibile passaggio all’Olimpia per rinforzare la squadra in modo ulteriore.

Attualmente l’ala grande di origini montenegrina milita nel Barcellona, pur crescendo nel Real Madrid, nel mezzo le esperienze in Nba: 4 stagioni ai Chicago Bulls e poi le brevi parentesi tra New Orleans e Bucks.

Dopo le ultime stagioni in Catalogna, la stessa società blaugrana ha aperto ad una sua possibile uscita, le parti sarebbero infatti lontane e la sua partenza appare dunque molto probabile a questo punto dell’estate, ma nel suo futuro si profilerebbe un’altra strada rispetto a quella italiana paventata di recente.

Secondo le ultime voci arrivate dalla Spagna, Nikola Mirotic starebbe valutando con molto interesse le offerte dell’Olympiacos, la destinazione greca sarebbe infatti molto gradita all’ala grande e le parti starebbero avvicinandosi dopo l’allontanamento delle scorse settimane. Qualora venissero confermate tali indiscrezioni, l’Olimpia Milano dovrebbe abbandonare la pista per lo spagnolo e pensare ad un altro 4, i prossimi giorni chiariranno meglio quali potrebbero essere gli obiettivi di mercato per i meneghini, in modo tale da concedere a Scariolo il miglior roster possibile per affrontare l’annata cestistica al meglio.