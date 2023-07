Bufera Juve su Vlahovic: “Peccato mortale”

In casa Juventus uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato è quello di Dusan Vlahovic, centravanti serbo che piace a diverse big.

Arrivato Cristiano Giuntoli, il calciomercato della Juventus ha avuto subito un’importante accelerazione sia per quello che riguarda gli affari in entrata che quelli in uscita.

La situazione di Dusan Vlahovic è tuttora in dubbio in casa Juventus con l’attaccante che arriva da una stagione molto difficile tra prestazioni deludenti e continui infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Non mancano però per lui le attenzioni di diverse big europee, pronte a presentare un’offerta alla Juventus per portarlo via da Torino e dalla Serie A. Un altro calciatore che potrebbe salutare è Federico Chiesa che, al pari del serbo, non arriva dalla sua migliore stagione.

Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa su Vlahovic

Durante la trasmissione sportiva di Radio Radio, Fernando Orsi ha detto la sua sul futuro dell’attaccante bianconero affermando che sarebbe un ‘peccato mortale‘ disfarsi dell’ex Fiorentina.

L’ex portiere di Lazio ed Inter ha così commentato la vicenda relativa a Vlahovic: “Terrei Vlahovic, sarebbe un peccato mortale lasciarlo partire. Per quello che riguarda Chiesa non andrà svalutato. Lo cederei per una somma intorno ai 50 milioni di euro per poi puntare su Berardi”. Resta da capire quello che sarà l’intento di Cristiano Giuntoli sui due pezzi pregiati della rosa bianconera con almeno uno dei due che potrebbe partire per fare cassa.

L’assenza dalla prossima Champions League potrebbe portare alla cessione di uno dei pezzi pregiati per sistemare i conti della squadra bianconera. Giuntoli ed il suo staff sono impegnati alla ricerca di giocatori che possano fare al caso di Massimiliano Allegri e nel frattempo hanno concordato con il tecnico la decisione di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci. Il difensore centrale non rientra nei piani del tecnico e della società ed è stato di fatto invitato a cercare una nuova sistemazione.

Per quello che riguarda Vlahovic, la possibilità più concreta al momento appare quella del Chelsea che è alla ricerca di un acquirente per Lukaku (che oltre all’Inter piace anche alla Juventus). La sensazione è che se dovesse giungere un’offerta superiore ai 60 milioni di euro, i bianconeri potrebbero dare l’ok alla partenza della punta classe 2000. Dal canto suo, l’attaccante sembra essere pronto ad una nuova esperienza provando a rilanciare la sua carriera che ha subito uno stop dopo il passaggio in bianconero.