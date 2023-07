Sbattuto fuori, già scelto il nuovo pilota

Una decisione piuttosto dura che potrebbe lasciare stupiti i suoi moltissimi tifosi. La squadra sembra aver programmato già il futuro

Come si sa in Formula 1 le cose cambiano velocemente e non c’è molto tempo per la riconoscenza. I team sono alla continua ricerca di soluzioni vantaggiose e proiettate al futuro, come in questa occasione.

L’Aston Martin è uno dei team di maggiore appeal in questo momento in Formula 1. La squadra di Lawrence Stroll ha guadagnato molte posizioni dallo scorso anno, grazie al lavoro di sviluppo portato avanti da Dan Fallows. L’ex braccio destro di Adrian Newey alla Red Bull è stato l’artefice della trasformazione della AMR23, completamente diversa rispetto alla monoposto del 2022.

Alonso si è ritrovato in grado di combattere per il podio nelle prime gare con una grandissima costanza e solo in Austria e Inghilterra ha sofferto più del previsto. Proprio a Spielberg sono stati introdotti degli aggiornamenti che dovevano garantire un ulteriore salto di qualità, ma alla fine non hanno portato i risultati sperati. La lotta con Mercedes, Ferrari e adesso McLaren, entra nel vivo e sarà avvincente fino al termine.

Con Verstappen e Perez imprendibili, perlomeno ci si può giocare la piazza d’onore.

Formula 1, il futuro di Alonso in Aston Martin è segnato: al suo posto si pensa a Yuki Tsunoda

Mike Krack, team principal dell’Aston Martin e tutti i vertici del team stanno già pensando al futuro della scuderia. Bisogna pianificare il dopo Alonso, visto che fra pochi mesi l’asturiano compirà 42 anni. Al di là della sua grandissima voglia ancora di competere, alcuni limiti anagrafici impongono delle riflessioni e le conseguenti valutazioni.

Il #14 non è così convinto di vedersi rinnovato il contratto, che inizialmente aveva una durata biennale. In teoria, quindi, come riportato dalla stampa spagnola (elnacional.cat) l’avventura del bicampione del mondo potrebbe interrompersi proprio a ridosso del cambio regolamentare del 2026, quando arriveranno le nuove power unit. La Honda farà il suo ritorno in Formula 1 e potrebbe spingere in Aston Martin proprio il suo pupillo Yuki Tsunoda. Una scelta che porterebbe al ritiro dal Circus di Alonso, destinato poi ad altre esperienze.

Di certo anche a 43 anni si può stare certi che il pilota di Oviedo non appenderà il casco al chiodo vista la sua voglia di competere. Piuttosto potrebbe concentrarsi nuovamente sulla IndyCar per quanto riguarda la 500 Miglia di Indianapolis, dando l’assalto alla famigerata Triple Crown.