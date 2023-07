35 milioni e plusvalenza Vlahovic: Giuntoli pesca in Ligue 1

La Juventus è sempre più propensa a cedere Dusan Vlahovic, seguito da i più grandi top club europei

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus pare prossima alla conclusione. Il bomber serbo, infatti, è intenzionato a lasciare la “vecchia signora”, con la dirigenza che è intenzionata ad accontentarlo.

Sull’ex attaccante viola classe 2000 sta muovendo passi importanti il Paris Saint Germain che, dopo Messi, quasi certamente dira addio anche a Mbappé, visto che non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza tra soli dodici mesi.

A questo ci sono da aggiungere i rapporti oramai deteriorati con il tecnico Massimiliano Allegri, che non si opporrebbe di fronte ad un eventuale cessione. Vista la possibile separazione, la società bianconera si sta cautelando, tanto da aver individuato il giusto profilo per rinforzare il reparto avanzato.

Giuntoli ha individuato il dopo Vlahovic, arriva dalla Francia: servono 30 milioni

La Juventus inizia a muoversi in maniera concreta per non farsi trovare impreparata in caso di addio da parte di Dusan Vlahovic.

Uno dei profili individuati dal nuovo direttore sportivo è Jonathan David del Lille, autore di una grande stagione che lo ha visto mettere a segno ventisei in 40 partite. Nelle ultime ore, però, la dirigenza sta valutando un altro profilo, sempre proveniente dalla Ligue 1.

Stiamo parlando di Elye Wahi, classe 2003 del Montpellier. Inn 33 presenze stagionali ha realizzato diciannove reti, che lo hanno portato a finire nel mirino di diversi club. Tra questi troviamo ovviamente la Juventus, pronta a fare un tentativo concreto. Il club francese chiede circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra importante ma che la Juventus potrebbe decidere di spendere.

Ad intrigare la società bianconera, oltre al fattore età, è anche la questione legata all’ingaggio, decisamente alla portata del club piemontese. Massimiliano Allegri ha dato il suo avalla all’operazione, visto che ritiene il calciatore funzionale al suo stile di gioco. Prima di provare l’affondo definitivo si aspetta però l’addio del bomber serbo, con le prossime settimane che saranno decisive. Vlahovic è pronto a dire addio alla Juventus dopo solo un anno e mezzo, con la “vecchia signora” pronta a piazzare il grande colpo dalla Francia. Jonathan David e Elye Wahi sono pronti a sfidarsi per vestirsi di bianconero.