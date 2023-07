Leclerc, ormai è un’ossessione: lo ha annunciato a tutti

Non è stata finora una stagione all’altezza delle aspettative per Charles Leclerc. Il pilota monegasco vorrebbe guidare una Ferrari più competitiva

Neanche il più pessimista tra i tifosi della Ferrari avrebbe mai immaginato di andare incontro e quindi di vivere una stagione così travagliata e incerta. Con l’avvicendamento tra Mattia Binotto, dimessosi l’autunno scorso e il nuovo team principal Frederic Vasseur le premesse dalle parti di Maranello erano ben diverse. Sembrava arrivato il tempo per vedere una Rossa tornare a competere per quel titolo mondiale che manca da ben sedici anni.

A Charles Leclerc e Carlos Sainz era affidato il compito di riportare al successo il Cavallino Rampante dopo un digiuno così lungo. Niente di tutto questo, perchè il mondiale 2023 ha visto concretizzarsi fin da subito il dominio assoluto e incontrastato della Red Bull di Max Verstappen, pronto a far suo il terzo titolo iridato consecutivo.

Ma la Ferrari non si arrende: preso atto dell’impossibilità di competere ad altissimi livelli in questa stagione il lavoro di progettisti e ingegneri è già proiettato al 2024 con uno sguardo rivolto alla seconda parte del 2023. Grazie ad alcuni importanti aggiornamenti nello sviluppo della vettura sia Leclerc che Sainz potrebbero ottenere risultati importanti.

I fari sono puntati soprattutto sul monegasco che secondo una certa narrazione sarebbe stanco di rimanere in una scuderia che non dà la sensazione di lottare per il vertice ora e in futuro. Ma è lo stesso Leclerc a smentire con decisione i rumors che circolano da tempo sul suo conto. In una lunga intervista rilasciata al Guardian, Leclerc ha ribadito tutta la sua voglia di restare a Maranello.

Leclerc non si tira indietro, le sue parole lasciano tutti a bocca aperta

Il talento monegasco non ha la minima intenzione di cambiare aria, tutt’altro: “Sono felice di correre per una scuderia così prestigiosa – ha dichiarato Leclerc -. Non sono frustrato per non poter ancora lottare per traguardi importanti, sono anzi certo che questo accadrà molto presto. La Ferrari tornerà ai vertici della Formula 1 e io sarò alla guida quando questo accadrà”.

Da queste dichiarazioni si evince come Leclerc non abbia la minima intenzione di arrendersi e non sia affatto tentato da cercare un’altra sistemazione lontano da Maranello. “Ci sono gli errori e le incomprensioni con la squadra, ma tutto questo per me è quasi esaltante. Il mio obiettivo è riportare la Ferrari a vincere e ci riuscirò“.