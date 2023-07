Milan, ecco Tijjani Reijnders: ora Pioli punta al 4-3-3

È finalmente giunta a compimento la rincorsa del Milan a Tijjani Reijnders. L’olandese domani vivrà il primo giorno a Milano. Primo contatto col Milan e poi martedì visite e firma. Dopo Loftus-Cheek, ecco Reijnders che arriva dall’AZ, dopo una lunga trattativa, con tanta voglia di Serie A e di Milan. I rossoneri spenderanno intorno ai 20 milioni di euro per il centrocampista fortemente voluto come affermato dal DS dell’AZ.

MILAN, ECCO L’IDENTIKIT DI REIJNDERS

Reijnders, 25 anni il prossimo 28 luglio, è un centrocampista dalle spiccate doti offensive. Abile a giocare come mezzala, Reijnders è dotato di grande dinamismo coniugato ad un’ottima tecnica individuale. Abituato a giocare come mezzala sinistra, Tijjani ama giocare in verticale, con cui tagliare e scavalcare la linea difensiva avversaria. Reijnders arriva al Milan per la sua capacità di giocare in coppia con l’esterno di fascia e creare corridoi offensivi dalla posizione tra le linee. A queste caratteristiche unisce una grande fisicità e una discreta esperienza accumulata con la maglia dell’AZ Alkmaar.

PERCHÉ REIJNDERS?

L’acquisto dell’olandese sembra indirizzare ancora di più il Milan di Stefano Pioli verso il 4-3-3 con Reijnders pronto a prendersi il posto di mezzala sinistra. Con il centrocampista di Zwolle Pioli può completare un centrocampo a tre con un giocatore in grado di creare una catena sulla corsia di sinistra dove può servire i movimenti di Leao e Theo Hernandez.

In alternativa, Reijnders potrebbe essere anche la variabile occupando la posizione di trequartista come faceva Franck Kessiè. Reijnders ha meno capacità di inserimento o interdizione rispetto all’ivoriano ma potrebbe essere utile per la manovra rossonera. D’altronde, il Diavolo in questa prima fase della stagione, oltre all’addio di Tonali, dovrà fare a meno anche di Ismail Bennacer, infortunatosi durante la semifinale di Champions League.