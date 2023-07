Loftus-Cheek, al via l’avventura in rossonero

Ruben Loftus Cheek muove i suoi primi passi in casa Milan. Il centrocampista arrivato dal Chelsea ha dato il via alla sua avventura in rossonero già ieri con il primo giorno di ritiro a Milanello. Oggi, invece, la presentazione ufficiale davanti la stampa.

La rivoluzione della mediana parte da Loftus-Cheek

Il nuovo innesto per la mediana dei diavoli è in cerca di riscatto dopo un’avventura che non lo ha soddisfatto oltremanica. I contatti con l’entourage del giocatore sono iniziata con la precedente dirigenza. Con la strada spianata dal duo Maldini-Massara l’ultima parola è toccata al giocatore. Per sposare il progetto è stato determinante il confronto anticipato con il tecnico Stefano Pioli. Una chiamata su Zoom con un interprete a fare da intermediario con lo scopo di trovare un posto nella mediana dell’imminente futuro.

La rivoluzione del centrocampo rossonero è già iniziata. Gli indizi lasciati da Pioli e dallo stesso Loftus Cheek portano a ipotizzare perfino a un cambio modulo. La soluzione tattica per la prossima stagione potrebbe prevedere un undici di partenza schierato con il 4-3-3.

Le parole del centrocampista inglese

Lo stesso giocatore si è detto soddisfatto di essere approdato al Milan: “Sono molto contento di fare parte di questo club. Ho trascorso tanti anni al Chelsea, ero felice r mi sentivo bene. Forse però non ero appagato del tutto, dovevo dare di più. Ho dovuto occupare dei ruoli che non mi si addicono molto, non potevo eccellere. Era il momento giusto per ricominciare da zero e tornare a occupare il ruolo che mi piace di più”.