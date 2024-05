Lecce-Atalanta, probabili formazioni: Gasp senza De Roon e Koopmeiners

Tutto pronto per la prima sfida del sabato di Serie A: al via del Mare, ultima partita casalinga di un Lecce già salvo che ospita un’Atalanta ferita dopo il ko contro la Juventus di Coppa Italia, proiettata alla finale di Dublino e che non potrà contare su Koopmeiners squalificato e De Roon infortunato.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

LECCE (4-4-2): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti. Indisponibili: Banda, Dermaku, Kaba, Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Toloi, Hien, Scalvini; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Scamacca, Touré. All. Gasperini. Indisponibili: Holm, Kolasinac, De Roon. Squalificati: Koopmeiners.

Lecce-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Lecce-Atalanta, anticipo della 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile su DAZN, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) oppure in streaming su NowTv e l’app di SkyGo.