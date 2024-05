Infortunio Sinner, annuncio lampo: spunta la verità

Le ultime sull’infortunio di Jannik Sinner: arrivano importanti aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche

La notizia della non partecipazione di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma ha deluso moltissimo i suoi tifosi e, soprattutto, gli amanti del tennis italiano. In particolar modo coloro che avevano mosso mari e monti per acquistare gli ultimi biglietti disponibili per la manifestazione. Si tratta degli stessi che, alla fine, sono rimasti delusi dall’assenza di moltissime stelle. Tra questi rientra nella lista proprio Jannik Sinner che ha dovuto alzare “bandiera bianca” per problemi fisici.

La domanda che, negli ultimi giorni, molti appassionati si stanno ponendo è la seguente: come sta Sinner? A cercare di dare una risposta in merito ci ha pensato direttamente Paolo Bertolucci. Quest’ultimo è intervenuto nel corso di una intervista rilasciata a ‘Sky Tennis’ in cui ha voluto fare il punto della situazione. Proprio l’ex campione ha voluto tranquillizzare tutti coloro che aspettano il ritorno in campo del vincitore degli Australian Open.

Infortunio Sinner, Bertolucci tranquillizza tutti: “Notizie rassicuranti”

Le notizie che arrivano dalla città di Torino sono a dir poco rassicuranti. Parola proprio di Paolo Bertolucci che fa capire chiaramente una cosa: l’obiettivo di Jannik Sinner è quello di far parte della prossima edizione del Roland Garros, un appuntamento a cui non intende assolutamente rinunciare. Motivo? Vuole provare ad inserire un altro gioiello nella sua collezione, provando anche il sorpasso in vetta al ranking ATP ad un Djokovic costretto a raggiungere almeno la finale.

Mancano ancora meno di due settimane alla manifestazione che si svolgerà nella capitale francese. Sinner vuole a tutti i costi prendere il primo biglietto aereo per Parigi e sta lottando contro il tempo ed, allo stesso tempo, sta facendo di tutto per cercare di recuperare dal problema fisico che lo tormenta.

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Bertolucci: “Sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi con la racchetta. Ovviamente aspettiamo il “via libera” definitivo da parte dei medici. La cosa certa (ride, ndr) è che da ora in poi non ascolteranno più il parere di Jannik, per il semplice motivo che le vorrebbe giocare tutte“.

In conclusione rivela: “Da questo momento sarà proprio lui ad ascoltare più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera andrà a Parigi. Non sarà in perfette condizioni visto che non si allena da due settimane ma l’importante è riprendere. Il suo obiettivo è quello di diventare il numero uno”.