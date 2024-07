Valentino Rossi annichilito, la sentenza lascia di sasso: fa davvero male

Il dibattito su chi sia il migliore pilota nella storia del motociclismo si arricchisce di un nuovo capitolo. La sentenza non lascia spazio ad interpretazioni

Un tema che da sempre divide gli appassionati di motociclismo è il perpetuo dibattito su chi sia il migliore tra Rossi e Marquez, una questione che fa discutere pure gli addetti ai lavori da oramai un decennio. Da una parte Rossi, che con la bellezza accecante dei suoi nove titoli iridati ha tracciato un solco indelebile e ha portato il motociclismo ad un’esposizione mediatica senza eguali. Sul versante opposto, Marquez ha rivoluzionato il modo di guidare, imponendosi come il pilota più dominante dell’era moderna.

In un colpo di scena che ha sconvolto il mondo del motociclismo, Fabio Quartararo ha dichiarato che, nonostante la sua ammirazione per Valentino, considera Marquez il miglior pilota della storia delle due ruote. Questo giudizio, proveniente da un pilota che ha idolatrato il Dottore fin da bambino, ha colpito duramente i tifosi e lo stesso italiano, lasciando tutti annichiliti.

Il 2025 si prospetta come un anno epico per la Ducati, che vedrà tra le sue fila una delle coppie di piloti più forti e titolate di sempre. Il tre volte campione del mondo Pecco Bagnaia, in corsa per il suo quarto titolo quest’anno, verrà affiancato da Marc Marquez, otto volte campione del mondo, di cui sei nella classe regina. Questa combinazione promette di offrire spettacolo e adrenalina a tutti gli appassionati di motociclismo.

Marquez, attualmente in sella alla Ducati GP23 del team Gresini, è tornato a frequentare assiduamente i podi e le posizioni alte della classifica. Sebbene il ritorno alla vittoria non sia ancora arrivato, il pilota spagnolo è attualmente terzo nel mondiale con quattro podi in nove gare, il doppio rispetto alle ultime due stagioni con Honda.

L’elogio di Quartararo: un riconoscimento al talento di Marquez

Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, ha sempre dichiarato di essere stato un grande tifoso di Valentino Rossi durante la sua giovinezza. Tuttavia, in un’intervista recente nel podcast ‘TwoJeys All-Star’, il pilota francese non ha avuto esitazioni nel celebrare le straordinarie capacità di Marc Marquez. “A me Valentino piace veramente tanto, ma per me Marc è il migliore della storia” ha sentenziato il transalpino.

Quartararo ha spiegato il suo punto di vista ricordando l’eccezionale stagione di Marquez nel 2014, quando lo spagnolo vinse le prime dieci gare consecutive. “Mi dicevo ‘ma questo chi è?’” ha ricordato Quartararo, evidenziando come Marc abbia dimostrato di essere un pilota unico, capace di eccellere in qualsiasi condizione di gara, sia sull’asciutto che sul bagnato, con vento o in situazioni avverse.

Il pilota francese ha inoltre sottolineato l’aggressività di Marquez in pista, un tratto distintivo che lo separa dagli altri piloti. “Io sono più dolce, lui quando lo vedi sembra che vada un secondo e mezzo più veloce degli altri” ha affermato Quartararo, ammirando la determinazione e la velocità dell’iberico.

Le dichiarazioni di Quartararo hanno sicuramente lasciato un segno profondo nel cuore dei sostenitori di Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo è una leggenda vivente del motociclismo e sentirsi superato nel giudizio di un giovane campione che lo ha sempre ammirato deve essere stato un colpo difficile da digerire.

L’incoronazione di Marquez da parte di Quartararo rappresenta dunque un momento di svolta e stupore. La grandezza di Rossi non viene messa in discussione, ma il riconoscimento del talento dello spagnolo da parte di uno dei suoi stessi eredi fa riflettere.