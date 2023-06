Milan, Loftus-Cheek: oggi visite e firma con i rossoneri

La prima giornata in rossonero di Ruben Loftus-Cheek è già iniziata. Il nuovo innesto del Milan è atterrato a Linate Prime nella tarda serata di ieri, oggi in programma le visite mediche e la firma.

Un interesse coltivato da tempo

La rapida accelerata della dirigenza dei diavoli si è concretizzata con l’arrivo a Milano del centrocampista classe ’96 reduce dall’esperienza al Chelsea. Un interesse coltivato da tempo con i primissimi contatti instaurati dell’ex duo Maldini-Massara, poi il cambio e un’apparente calma. Riaccesa la fiamma dell’interesse verso il giocatore dei Blues il Milan ha rapidamente concretizzato la trattativa.

L’accordo trovato con Loftus-Cheek rappresenta un tassello importante per porre rimedio allo smantellamento del centrocampo rossonero. Con Tonali alla porta e Bennacer ai box ancora per qualche tempo, Pioli ha individuato nell’inglese la pedina perfetta grazie alla sua non indifferente duttilità.

Il programma della giornata milanese di Loftus-Cheek

L’aereo di Loftus-Cheek proveniente da Londra è atterrato ieri sera dopo le 22.00 a Linate. Con lui la famiglia e l’agente; un cenno di saluto alla stampa all’uscita dall’aeroporto e subito in macchina direzione Hotel.

La mattina ha l’oro in bocca e la sveglia dell’inglese suona all’alba. Alle 8.30, con puntualità svizzera, arriva come da programma alla Clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche di rito. Seconda tappa prevista al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Infine, l’ultimo step prevede il passaggio negli uffici rossoneri; l’ormai ex Chelsea è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto.

Una trattativa andata in porto per 16 milioni più bonus che verosimilmente nel pomeriggio legherà il ventisettenne ai diavoli fino al 2028.