Mercato Milan: arriva l’accelerata per Loftus-Cheek

Si accende anche il mercato del Milan, ecco Ruben Loftus-Cheek. I rossoneri finora assorti in un silenzio assordante sono vicini a concludere il primo colpo di mercato che arriva da oltremanica. Il rinforzo per il centrocampo dei diavoli arriva dal Chelsea, gioca un calcio moderno e soddisfa i requisiti di Stefano Pioli.

Un profilo nel mirino del Milan già tempo. Tenuto d’occhio dall’ex dirigenza rossonera pareva essere ormai un obiettivo passato; ma i diavoli rispolverano il taccuino e accelerano per concludere la trattativa.

Centrocampista a tutto tondo, ecco il sostituto di Bennacer

La clessidra che tiene il tempo della sessione di mercato estiva scorre a ritmi serrati, motivo per il quale in casa Milan ci si rimbocca le maniche e si inizia a fare sul serio.

L’esigenza dei rossoneri è quella di tappare un buco prima che diventi una voragine. Pioli è consapevole che la partenza di Tonali ha spostato gli equilibri in mediana; complice anche l’assenza forzata e prolungata di Bennacer la ricerca di un profilo che potesse donare sicurezza, in cabina di regia e non solo, è diventata priorità assoluta.

Il classe ’96 ha catturato l’attenzione del tecnico dei diavoli per le sue caratteristiche tecniche. Un giocatore duttile che nel tempo si è adattato facilmente ai diversi ruoli del centrocampo, ogni allenatore con il quale l’inglese ha lavorato ha ben sperimentato impiegandolo come mediano, esterno, mezz’ala e trequartista.

Sul piano fisico regala certezze, con i suoi 83kg distribuiti in 191 centimetri d’altezza vanta qualità anche sui duelli aerei, motivo per il quale non è nuovo a improvvisarsi difensore centrale come avvenuto sotto la guida di Tuchel.

L’affare con i Blues, Loftus-Cheek verso Milano

L’affare per portare Loftus-Cheek a Milano è in fase conclusiva, il club meneghino nelle ultime ore è in costante comunicazione con i Blues e con l’entourage del giocatore. L’accordo verosimilmente prevede una formula di prestito iniziale con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più eventuali bonus.