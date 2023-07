Nuovo pilota alla Ferrari: c’è già il pre-contratto

La Ferrari vive uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Nelle ultime ore è emerso un clamoroso rumors.

Le aspettative ad inizio stagione erano totalmente diverse, ma le cose sono andate anche peggio del previsto. I tifosi della Ferrari speravano in una stagione in lizza per il titolo, o almeno in una squadra competitiva fino alla fine.

Non è andata in nessuno dei modi visto che la Red Bull e Max Verstappen vincono e dominano ormai ogni Gran Premio e la rossa fatica a qualificarsi anche nelle prime posizioni. Il divario dalla Red Bull, ma anche dalle prime inseguitrici è evidente e tra i tifosi c’è grande amarezza. Anche i piloti non sembrano gradire questa particolare situazione.

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei due piloti in casa Ferrari ed anche i rapporti tra loro sono apparsi abbastanza incrinati. Nell’ultimo Gran Premio Leclerc ha riservato qualche frecciatina al compagno di squadra e, dalle parole con i meccanici, si nota una certa insofferenza dei due. Anche dopo tutto ciò sono aumentati i rumors relativi al mercato dei piloti. Da un lato Leclerc e da un lato Sainz, entrambi vedono il proprio futuro a forte rischio a Maranello.

Formula Uno, nuovo pilota in casa Ferrari

Il noto giornalista britannico Joe Saward, tra i principali media quando si tratta di Formula Uno, ha lanciato nelle ultime ore una bomba relativa al mercato piloti. Secondo Saward il pilota britannico Lando Norris avrebbe firmato un precontratto con la Ferrari, per diventare il nuovo pilota della storica scuderia italiana dal prossimo anno.

La Ferrari ha velocizzato i tempi per anticipare la concorrenza (Red Bull in primis) e Norris ha scelto volentieri la casa di Maranello. Lando prenderà il posto di Carlos Sainz, pilota che appare vicino all’Audi, compagnia che tra qualche anno comincerà una nuova avventura in Formula Uno.

Non si esclude però un sorprendente colpo di scena in quanto, sottolinea Saward, anche Leclerc è ormai davvero insofferente alla Ferrari e non vedrebbe l’ora di andare via. Il monegasco vuole lottare per il titolo e sulle sue tracce c’è la Mercedes, ancora dubbiosa riguardo al futuro del pluricampione del mondo Lewis Hamilton. La Ferrari è pronta al cambiamento e per tornare a vincere pensa a nuovi piloti.

Non si esclude un doppio addio di Leclerc e Sainz, con Norris e un nuovo pilota (si è parlato anche di Hamilton negli ultimi mesi) per riportare la storica scuderia al vertice della Formula Uno. I tifosi sperano di avere presto nuove importanti novità.