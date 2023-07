Sinner si consola subito: la cifra incassata è pazzesca

Il torneo di Wimbledon di Jannik Sinner è terminato in semifinale. L’azzurro ha comunque motivi per sorridere.

Nulla da fare per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero uno italiano, è uscito in semifinale a Wimbledon. L’altoatesino è stato sconfitto per il secondo anno consecutivo contro Novak Djokovic, il tennista più vincente di sempre. Se lo scorso anno i due hanno lottato fino al quinto e decisivo set stavolta il match è stato letteralmente a senso unico.

I numeri del serbo sono spaventosi e neanche una grandissima versione è bastata per battere 3 a 0 il nostro numero 8 al mondo, quasi spaventato dal potere del balcanico, a caccia del suo ottavo Wimbledon in carriera. Per Nole ci sarà una grande sfida, contro l’attuale numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Djokovic cerca inoltre il titolo numero 24 del Grande Slam.

Continua invece la crescita di Sinner, quarto nella Race (classifica stagionale) e più vicino al grande obiettivo della stagione, le Atp Finals di Torino. Jannik è piuttosto ottimista mentre c’è tempo invece per il discorso Slam con questo Wimbledon che ha portato la prima semifinale Slam in carriera. Ma ci sono anche altri motivi per l’azzurro per sorridere, motivi stavolta puramente economici. Sinner ha vinto già sette tornei in carriera, spera presto di vincere finalmente il suo primo torneo importante e intanto ‘si consola con il portafoglio’.

Sinner, ecco quanto ha incassato in carriera

Jannik Sinner compirà 22 anni ad Agosto, ma ha già avuto un buon riscontro economico, sino ad ora in carriera. Come riporta Calcio e Finanza l’azzurro ha incassato ben 9,6 milioni di dollari, il corrispettivo di 8.7 milioni di euro in carriera. Non poco visto la giovane età e tralasciando i soldi incassati in questo Wimbledon (700 mila euro), che lo avvicina sempre più alla doppia cifra.

Numeri importanti ma che occorre ricordare sono separati dagli sponsor. Sinner ha diversi contratti con marchi italiani che fanno volare in alto i suoi compensi. Solo nel 2023 ha incassato oltre 3 milioni di euro dagli sponsor, grazie ad accordi come quelli con Fastweb, Rolex, Technogym, Parmigiano Reggiano e diversi altri. Sono solo alcuni ma evidenziano il valore del brand Sinner. Un valore destinato solo ad aumentare, soprattutto in caso di crescita di risultati.

Ora per l’azzurro è tempo di allenarsi e lavorare in vista dei prossimi tornei, i 1000 che si terranno sul cemento nord-americano. Sinner può fare bene su questa superficie e spera di sorprendere tutti. Siamo solo all’inizio di una giovane e molto promettente carriera.