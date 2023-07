Spacco vertiginoso, Vicky Varga lascia senza parole

Vicky Varga infiamma l’estate dei fan: la moglie di Graziano Pellè è sempre più travolgente, conquistando così il pubblico italiano a suon di foto

È una bellezza che non lascia indifferenti quella della modella ungherese Vicky Varga, che vive un’estate di grande relax e divertimento, scoprendo le bellezze dell’Italia e della Puglia, terra d’origine dell’ex attaccante Graziano Pellè.

Il bomber ex Lecce è stato un calciatore professionista che è ricordato ormai per due cose in particolare. La prima è il gesto mimato del cucchiaio a Neuer, sbagliando poi tragicamente il calcio di rigore contro la Germania agli Europei 2016. La seconda, molto più edificante per il pubblico maschile, è una moglie che in molti gli invidiano come Viktoria Varga.

La modella ungherese è una delle protagoniste dell’estate: c’è un pubblico formato da fedelissimi che apprezza notevolmente le grazie di lady Pellè. Una ragazza dal fascino garbato e dai lineamenti delicati, entrata sempre più nel cuore dei fan.

Vicky Varga superlativa, il vestito la risalta

È una coppia solida quella tra l’ex centravanti e la modella. E, tornando proprio ad Euro2016, divenne ufficialmente una wag della nazionale italiana, mostrandosi in tribuna spesso e volentieri con un pupazzo fatto con le sembianze di Pellè. Una presenza che non passò inosservata, di fatti divenne la regina delle allora fidanzate dei calciatori, restando sempre più nel cuore degli italiani. E non poteva essere altrimenti, la bellezza è un suo marchio di fabbrica, Vicky Varga è sexy come non mai anche oggi.

La modella fa sfoggio di un abito bianco che ne mette in risalto le gambe e un fisico pressoché perfetto, asciutto e senza un filo di grasso. Il segreto di questa forma è ovviamente da attribuire a madre natura, ma anche a uno stile di vita sano e con tanta attività fisica, da fare necessariamente anche perché la stessa Vicky Varga è un’amante del cibo mediterraneo e, restando in Puglia, non è spesso facile resistere alle tentazioni culinarie.

Nell’attesa di scoprire magari se saprà cucinare anche qualche piatto tipico della tradizione, restano le foto della modella in piena forma per quest’estate. I fan apprezzano e la vedono ormai come una sorta di promotrice dell’Italia, oltre che in Puglia spesso visita gli altri luoghi turistici come Portofino, lasciando sempre il segno della sua bellezza. I 600 mila sostenitori su Instagram sono sempre più entusiasti, una bellezza naturale come Vicky Varga è sempre più difficile da trovare.

La stupenda compagna di vita di Pellè con le foto tutta in bianco dell’ultimo post sul noto social network ha fatto incetta di like. Vestitino chiaro con spaccatura ed un sorriso da sogno che alimenta le reazioni dei fan.