Gravenberch sbarca in Serie A: affare ‘due per uno’

Ryan Gravenberch può arrivare in Serie A, il talento del Bayern Monaco è pronto ad essere accolto da una big italiana

Il centrocampista olandese Ryan Gravenberch è uno dei millennial più promettenti, ha bisogno però di una squadra che gli dia grande continuità. La potrebbe trovare in Italia: c’è un incastro che riguarda una big da mettere a punto per definire un potenziale affare.

Un colpo di peso per aumentare la qualità del centrocampo. Ryan Gravenberch si candida come nuovo top player per la Serie A, non è un caso come sia già uscito allo scoperto. Giorni fa ha ammesso come vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per giocare maggiormente: l’ambientamento in Bundesliga non è stato infatti dei migliori.

Nonostante la vittoria del titolo tedesco arrivata al fotofinish, la mezzala olandese non ha avuto tanto da festeggiare, accumulando panchine e tensioni. Nell’anno degli europei cerca una squadra che gli dia fiducia, il colpo in Serie A sembra fattibile, liberando così un intreccio per una big.

Gravenberch in Italia sposta altri due calciatori

Nelle 24 gare giocate in Bundesliga non ha stupito più di tanto, è sembrato in alcune partite quasi timoroso e per nulla a suo agio in un contesto come il Bayern. Resta quindi da capirne il lato caratteriale, ma in un calcio come quello italiano potrebbe esprimersi al meglio, soprattutto considerando come la giovane età e il talento non mancano. Un prestito sarebbe l’ideale, ecco allora spuntare una pista decisa: Ryan Gravenberch all’Inter, che dovrà però liberare prima due posti a centrocampo.

Sembra questo il proposito dei nerazzurri, andare sull’olandese solo dopo aver risolto due questioni di mercato che stanno diventando urgenti. L’Inter vuole liberarsi di Sensi e Agoumè, ritenuti ormai di troppo dallo staff nerazzurro e pronti per un’altra destinazione. Sorprende soprattutto la situazione del regista italiano, che non è stato riscattato dal Monza: se in condizione, può ancora fare la differenza in Serie A, probabile per lui un affare con il Torino.

Il prestito di Gravenberch all’Inter si completerebbe poi piazzando Agoumè, molto cercato in Ligue 1. Una soluzione perfetta per il centrocampo nerazzurro che, mettendo in forze anche l’olandese, avrebbe uno dei migliori reparti d’Europa. L’arrivo dell’olandese unito a quello di Frattesi alzerebbe nettamente la qualità in mezzo, abbassando decisamente la media di età. Un colpo che Marotta può regalare ai suoi tifosi, dopo aver già definito nelle scorse ore l’approdo di Juan Cuadrado in nerazzurro.