Ultim’ora Verstappen, c’è la squalifica: spiazzati tutti i suoi tifosi

Il forte pilota olandese è stato protagonista nelle ultime ore di una vicenda abbastanza discutibile. Fioccano le polemiche.

Il dominio di Max Verstappen in Formula Uno è ormai evidente da tempo, il pilota olandese colleziona vittorie su vittorie ed i suoi successi lo avvicinano alla storia. Dopo due Mondiali vinti ‘Super Max’ è sempre più vicino al tris e la serie di vittorie consecutive nei Gran Premi sono solo l’ennesima riprova del suo talento.

In passato Verstappen aveva cominciato la carriera come una ‘testa calda’, un pilota genio ma anche sregolatezza che spesso tendeva verso l’eccesso. Dallo scorso anno, ma soprattutto in questa stagione Verstappen ha imparato a controllarsi e riesce ormai ad evitare manovre azzardate e che possano mettere a rischio il suo strapotere. Verstappen continua a vincere e convincere, ma fuori dalla Formula Uno continua a far discutere.

Oltre a essere un gran pilota di Formula Uno Max ha anche altre passioni, corre in altre categorie ed anche in campionati virtuali, corse online che lo vedono protagonista. Una passione dove magari il pilota può utilizzare tutte le sue intemperanze, anche se nelle ultime ore ha davvero esagerato. In un circuito di Formula Uno che ha sempre meno da dire (il Mondiale è ormai deciso da tempo), Verstappen torna a far parlare di sè. Tutto è accaduto in occasione del GoldenToast GP, un torneo virtuale amichevole dove in palio c’era un tostapane e 500 dollari da dare in beneficienza.

Formula Uno, ancora polemiche su Verstappen: stavolta è successo online

Il pilota lanciere è stato protagonista di un autentico show personale, uno show che lo ha visto ‘vendicarsi’ ai danni di un rivale. Manca poco più di un’ora e mezza al termine della gara, Verstappen era secondo ma improvvisamente è stato tamponato dal pilota Sven Haase, che, ha sbagliato la staccata e lo ha speronato mandandolo letteralmente fuori giri. Verstappen ha reagito in maniera veemente e molto aggressivo, e non è la prima volta che si rende protagonista di questi episodi.

Verstappen ha rimesso in posizione la vettura, è ripartito e solo poche curve dopo è andato a speronare volontariamente l’auto di Haase, costando cosi la vittoria al rivale. Dura punizione invece per ‘Super Max‘, che, è stato immediatamente squalificato. Non è la prima volta che accade ciò con Verstappen che si sfoga online in questi incontri del quale è grande appassionato. Per la cronaca la corsa è andata alla fine al pilota Alexey Nesov, vincitore della sfida.