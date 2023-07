Miretti ‘acconto’ per il colpo Juve: firma nel 2024

Fabio Miretti può lasciare la Juve, anticipando anche il prossimo colpo dei bianconeri previsto da Cristiano Giuntoli per il futuro

Il ventenne di belle speranze potrebbe anche andare a maturare altrove, una sorta di anticipo per arrivare a un campione seguito da tempo. Manovra di mercato interessante, ad aprire uno scenario di grande prospettiva per la Juventus.

In mezzo ai tanti problemi, la società bianconera ha comunque un parco giocatori per il futuro davvero invidiabile. Il progetto dell’under 23 sta dando i suoi frutti, sono tanti i calciatori che dalle giovanili sono diventati dei professionisti utilizzati dalla prima squadra, come nel caso di Fabio Miretti.

Giovane mezzala, Miretti ha già alle spalle tante partite con la Juventus ed è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Ventenne di belle speranze, potrebbe però maturare altrove e dimostrare completamente il suo talento con una squadra che lo metterebbe al centro del progetto. Facilitando, così, anche una trattativa di mercato importante per il prossimo futuro.

Fabio Miretti via dalla Juve: chi arriva in cambio

Il calciatore dell’under 21 ha numeri e mezzi per essere protagonista nel calcio italiano. Ha molto da migliorare, in molti gli imputano poca lucidità sotto porta, ma di certo ha tutto il tempo dalla sua parte per diventare un top player. Per fare ciò, ci sarà bisogno anche di giocare un campionato intero senza intoppi, la soluzione ideale per maturare con qualità. Così, si sbloccherebbe anche una trattativa bruciando gli altri top club: Miretti scambiato con Baldanzi, è questa l’idea in ballo.

Una sorta di scambio anticipato, che potrebbe andare in scena ora per poi chiudersi nel 2024. Ovvero, Fabio Miretti in prestito all’Empoli per la prossima stagione, giocando in mezzo al campo e raggiungendo in Toscana già Ranocchia, altro talento andato in Toscana a trovare più continuità. In cambio, quindi, Tommaso Baldanzi alla Juve ma dall’estate del 2024, comprando quindi il cartellino direttamente dal club di Fabrizio Corsi.

Due prestiti, quindi, per avallare l’acquisto: quindici milioni per Baldanzi, questa è la quotazione per il trequartista. Da prendere il prima possibile, sia per il prezzo ancora contenuto che per le qualità. Alla sua prima stagione in Serie A ha stupito gli sportivi e non solo, a vent’anni ha giocato 26 partite con quattro gol, di cui uno decisivo a San Siro contro l’Inter. Un talento quindi desiderato e quella linguaccia che mostra nell’esultanza lo rimanda ad Alex Del Piero.