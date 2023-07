Milan, Reijnders si presenta: “Mi sono sentito subito a casa”

Il Milan ha corteggiato a lungo Tijjani Reijnders, l’interesse per il centrocampista olandese nasce sotto la vecchia dirigenza, mentre la trattativa è stata conclusa solo nella giornata di ieri. Il ventiquattrenne, che si è già unito al gruppo di Pioli in ritiro, nel primo pomeriggio si è presentato alla stampa.

L’attesa aumenta il desiderio: finalmente Reijnders

L’attesa ha aumentato il desiderio anche per Reijnders che ha esordito raccontando le emozioni del primo giorno a Milanello: “Bellissimo ricevere questa accoglienza. Bellissima prima giornata, mi sono confrontato con Pioli e mi sono sentito subito a casa”. Il Milan degli olandesi ha scritto la storia e pescare un nuovo talento dalla terra dei tulipani riporta alla mente ricordi ben limpidi anche nel giocatore stesso: “Sono tutti stati giocatori impressionanti. Hanno fatto la storia, sono delle leggende. Non mi posso mettere a confronto con loro, ma spero di fare bene con il Milan”.

Nuova pedina per la mediana di Pioli

Un giocatore duttile, un’ottima pedina per Stefano Pioli che potrà contare su di lui per una mediana verosimilmente quasi del tutto rinnovata: “Credo di essere un centrocampista moderno, box to box – ha dichiarato l’olandese- però riesco ad esprimermi al meglio nella fase offensiva. Voglio costruire gioco, creare occasioni e spero di riuscirci anche qua. Pioli vuole giocare con due centrocampisti che riescano ad aprire le linee e a dare una mano in attacco, poi ci vuole un giocatore che difenda e su questo dobbiamo lavorare e trovare equilibrio. Preferisco giocare sempre col sorriso in faccia, senza pensare alle paure. Voglio che le persone vedano quel sorriso e pensino che io qui stia bene”.

L’ha ammesso accennando un sorriso, il Milan lo ha guardato spesso e lo scorso anno è rimasto colpito da quelli che adesso sono i suoi nuovi compagni: “Ho visto tante partite del Milan l’anno scorso, ci sono grandi giocatori come Rafa Leao, Theo… Non vedo l’ora di giocare con loro”.