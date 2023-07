Vettel torna subito: l’annuncio del quattro volte campione del mondo

Torna di moda il ritorno in pista di Sebastian Vettel, un annuncio fa chiarezza sulle intenzioni del tedesco di rimettere piede in Formula 1

Quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel ha segnato un’epoca nel mondo della Formula 1 ed ha ancora la stima di tutto l’ambiente. Il ritorno nel 2024 non sembra impossibile.

La Formula 1 nella prossima stagione potrebbe avere i tre grandi piloti degli anni Duemila, eccetto ovviamente Micheal Schumacher. Sarà in pista Lewis Hamilton (che dovrebbe rinnovare con la Mercedes), correrà ancora Fernando Alonso che cerca la vittoria numero 33 in carriera con l’Aston Martin e soprattutto ci potrebbe essere il ritorno di un altro grande driver.

Sebastian Vettel è pronto ad assumersi nuove responsabilità, per lui la pensione è un lontano ritorno. Vuole tornare in pista e sentirsi protagonista, ne ha tutte le capacità e potrebbe così sorprendere per la scelta del 2024.

Vettel ritorna, l’annuncio del tedesco

Nelle dichiarazioni rese a Goonwood, il pilota ha così annunciato quelle che saranno le novità per il suo futuro. Già da ora è ricercato, sono tanti i team che cercano esperienza e punterebbero ben volentieri su chi ha vinto quattro volte il titolo mondiale ed è capace ancora di “sentire” la macchina come pochi. Il tedesco ha così spiegato come per il momento vorrà sentirsi libero per poi accettare un nuovo ruolo: quello di responsabile della sostenibilità.

Un ruolo inedito per l’ex pilota ma in forte ascesa, non ha mai nascosto la sua forte coscienza ambientale e vuole dare una mano in Formula 1 in questo modo. Vettel avrebbe già parlato con Stefano Domenicali e il presidente attuale del circus vorrebbe per lui questo ruolo di forte responsabilità, considerando anche come l’intero settore stia spingendo sempre più verso il risparmio energetico, di costi e di contenuti. Il tedesco diventerebbe responsabile e garante, interfacciandosi così con i vertici della F1 ma anche con tutti i team.

Vettel pensa a questa opzione, per ora i tempi si allungano. Ha parlato proprio in prima persona, spiegando quali saranno le sue prossime intenzioni: “Ho un bel po’ di interesse per tornare ad essere coinvolto nel mondo dei motori, nel frattempo voglio essere libero. Ho detto già no a qualche proposta, passo molto tempo con i miei figli ma non voglio essere per loro un padre pressante. Nel prossimo futuro affronterò delle nuove sfide”.