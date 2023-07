Milan, annuncio in diretta tv: è fatta

Un annuncio in diretta fa esultare i tifosi del Milan che ora vedono sempre più vicino uno degli obiettivi del club sul mercato.

Il calciomercato del Milan procede spedito verso il raggiungimento degli obiettivi che la coppia formata da Furlani e Moncada si è prefissata.

I rossoneri, dopo un momento di difficoltà nel mese di giugno, hanno cambiato marcia a luglio riuscendo a portare a casa diversi colpi da regalare a Stefano Pioli. Non è però di certo finita qui per il Milan che è alla ricerca di un esterno offensivo e di un centravanti per completare il reparto avanzato. Un annuncio arrivato in diretta nelle scorse ore ha fatto esultare i tifosi rossoneri che ora vedono sempre più vicino un importante obiettivo per la stagione che sta per iniziare.

Calciomercato Milan, annuncio e colpo ad un passo: tifosi in estasi

Intervistato da TVPLAY_CMIT, il giornalista Manu Sainz ha parlato del possibile arrivo di Chukwueze al Milan. Il nigeriano è un obiettivo della squadra rossonera, decisa a puntare sull’esterno del Villarreal per rinforzare il proprio attacco.

Il giornalista spagnolo non ha dubbi, vedendo sempre più vicino l’arrivo del calciatore al Milan: “Le sensazioni sul passaggio di Chukwueze al Milan sono positive. Mi hanno detto che non è semplice ma è un’operazione probabile. All’inizio l’offerta era da 25 milioni di euro e la richiesta da 35 – ha detto a TVPLAY_CMIT – e si sta lavorando per abbassare la distanza. Il giocatore avrebbe già detto di sì e sarebbe un salto importante per la sua carriera”.

Un affare che non è di certo chiuso ma che sembra procedere spedito verso una conclusione positiva in vista dei prossimi giorni. Stefano Pioli avrebbe così a disposizione l’esterno destro d’attacco tanto cercato anche in passato per andare a sistemare un reparto offensivo che avrebbe un’altra freccia importante al suo arco. Manu Sainz ha affermato che la trattativa dovrebbe concludersi all’interno del mese di luglio con i rossoneri che potrebbero annunciare il nigeriano entro la fine della settimana entrante.

Un Milan che però non ha intenzione di fermarsi qui con i rossoneri che sanno di dover portare alla corte di Stefano Pioli un centravanti che possa prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi dal calcio giocato. Non è da escludere che nel ruolo di terza punta possa restare Lorenzo Colombo, tornato dal prestito al Lecce della scorsa stagione.