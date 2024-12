Real Madrid, Ancelotti: “Partita completa. Mbappé? Verrà valutato domani”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky. “Partita completa, abbiamo sofferto ma anche fatto bene davanti. C’era molta mobilità abbiamo creato problemi anche con le palle lunghe. C’era da soffrire, continuiamo ad avere assenze e questo non ci permette di giocare al miglior livello. Avevamo bisogno di una partita così ed è arrivata contro una squadra che mette molta intensità. Mbappé? Problema muscolare, sarà da valutare domani. Non volevamo tenere il blocco basso per tenere lontani i due esterni. Partita di grandissima intensità, l’Atalanta richiede questo tipo di sforzo. Dobbiamo arrivare vivi a Natale, abbiamo avuto molto infortuni. Abbiamo recuperato Vinicius, la prossima settimana Camavinga e a gennaio Alaba. Con la rosa completa potremo competere meglio”.