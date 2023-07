Rivincita Milan: lo scambio che sta bene a tutti (tranne l’Inter)

Il Milan prova ad anticipare l’Inter con uno scambio che accontenta tutte le parti in causa. Sarebbe un grande colpo per i rossoneri

Come avvenuto già un paio di volte in questo mercato (vedi Thuram e Frattesi) le due milanesi si trovano a sfidarsi per obiettivi comuni. Questa volta però ad avere la meglio potrebbe essere “Il Diavolo”.

Questa lunga estate di mercato sta mettendo a dura prova i tifosi della Serie A. Si perché a differenza di altre stagioni, questa volta i nostri club non sembrano avere le disponibilità necessarie per portare a termine trattative importanti.

Tutte le big del nostro campionato hanno ceduto (o devono farlo) prima di acquistare. Basti vedere quanto fatto dall’Inter, con Dzeko, Brozovic e Onana, piuttosto che dal Napoli con Kim o dal Milan con Tonali. La stessa Juventus è ferma al palo finché non riuscirà a liberarsi di uno tra Vlahovic e Chiesa. La Lazio, dopo 8 anni, ha salutato Milinkovic-Savic e ora potrebbe fare altrettanto con Ciro Immobile.

Di certo non siamo più negli ani ’80 e ’90 e per portare a termine il mercato in modo soddisfacente servono molte idee. Proprio queste non mancano all’accoppiata Moncada-Furlani che si sta occupando delle trattative dei rossoneri. Dopo aver sistemato bene il centrocampo con Loftus-Cheek e Reijnders, adesso occorre piazzare un colpo in avanti.

Il Milan beffa l’Inter sul mercato: rossoneri avanti nella corsa a Beto, grazie a Colombo

Il Milan è alla ricerca di un centravanti, che possa giocarsi il posto con Giroud e sostituire Ibrahimovic. Considerando che Origi è in uscita, Pioli ha bisogno di un profilo affidabile e di prospettiva al netto di Okafor. Dopo aver provato a prendere Thuram (prima dell’inserimento dell’Inter) e aver sondato anche Morata (costi troppo elevati) “Il Diavolo” si è ora diretto verso Udine.

Beto sembra essere quel giocatore giovane e forte fisicamente che tanto piace al tecnico rossonero. Il portoghese classe ’98 è seguito anche dall’Inter e dalla Roma (in modo più defilato) ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere proprio il Milan. Questo perché Moncada può giocarsi il cartellino di Colombo, attaccante transitato a Lecce lo scorso anno e molto apprezzato da Balzaretti a Udine.

Cedere con diritto di contro riscatto il giovane prodotto del vivaio milanista aprirebbe le porte all’arrivo di Beto alla corte di Pioli. Questa volta saranno i tifosi nerazzurri a rimanere delusi.