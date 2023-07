Grealish da brividi: applausi anche dagli acerrimi rivali

Complimenti meritati per Jack Grealish, calciatore del Manchester City, che ha dimostrato di avere il cuore d’oro.

Finalmente un bel gesto da parte di Jack Grealish che è soprattutto noto per essere uno dei calciatori britannici più goliardici, tra quelli che forse rispecchia meglio quella che era la filosofia condivisa da alcuni suoi storici conterranei. Basti pensare alle burle di Paul Gascoigne o allo stile di vita iconico di George Best. Leggende del calcio internazionale famose anche per le loro vicende extracalcistiche.

Ecco, Grealish è probabilmente il calciatore più vicino a loro sotto questo punto di vista. Impossibile dimenticare il periodo successivo alla vittoria della Champions League, quella alzata contro l’Inter ad Istanbul lo scorso 10 giugno, dove per l’esterno d’attacco i festeggiamenti sono durati più degli altri.

Oppure quanto successo durante le ultime vacanze ad Ibiza mentre, senza sua moglie in Italia per lavoro, è stato immortalato mentre si cimentava in balli sensuali con un’altra donna. Insomma, Grealish è sicuramente una persona che apprezza il divertimento ma non è solo questo. Molto altro si cela dietro dietro al ragazzo.

Applausi meritati per Grealish: il suo è un gesto da campione

Proprio in questi giorni il fantasista inglese ha compiuto un gesto che gli è valso anche dei meritati applausi da parte dei suoi rivali da sempre. Grealish non ha mai nascosto la sua vede per l’Aston Villa e questa ammissione lo ha portato spesso ad essere vittima di scherno da parte degli avversari del Birmingham. Tuttavia, quelli che una volta erano fischi di recente si sono trasformati in degli autentici complimenti. Gran gesto di solidarietà da parte di Grealish nei confronti di un giovane tifoso rivale gravemente malato.

Il suo nome è Dylan Lamb, ha vent’anni ed è un fan sfegatato dei rivali cittadini. Peccato che il giovane sia affetto da una grave forma di leucemia che ha spinto i suoi genitori ha lanciare un importante raccolta fondi con lo scopo di sottoporre loro figlio a nuove cure negli Stati Uniti d’America. Questo costerà un bel po’ alla famiglia, per fortuna però molte persone hanno deciso di aderire all’iniziativa e tra queste non è mancato nemmeno il campione del City.

Stando a quanto riportato da The Second Tier, che ha messo a fuoco la vicenda, il campione d’Europa con il club avrebbe donato 6 mila sterline. Somma che, aggiunta agli altri 7 mila donatori circa, ha già permesso alla famiglia Lamb di raggiungere quota 100 mila euro. Sicuramente un prezioso contributo nei confronti di chi è in difficoltà.