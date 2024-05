Berrettini ancora nel mirino: è successo di nuovo

Matteo Berrettini ancora nel mirino delle critiche. Anche stavolta l’affondo è stato molto pesante nei suoi confronti

Ci risiamo. Matteo Berrettini finisce, nuovamente, al centro delle critiche e delle polemiche. In particolar modo da parte di uno che, nel mondo del tennis, è stata una vera e propria icona.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti se stiamo parlando di un certo Nicola Pietrangeli. Quest’ultimo, infatti, non le ha mandate assolutamente a dire al nativo di Roma in una intervista che ha rilasciato a “Mowmag”.

Si può tranquillamente dire che Berrettini sia in buona “compagnia” da questo punto di vista considerato che Pietrangeli ha avuto da ridire anche su Carlos Alcaraz e soprattutto Jannik Sinner. Ovviamente l’argomento della discussione non poteva che essere il loro forfait dagli Internazionali d’Italia, arrivati ormai alla fase finale

Berrettini ha annunciato che non avrebbe partecipato all’evento del Foro Italico per via dei postumi della tonsillite che lo aveva colpito, costringendolo a rinunciare già al Masters 1000 di Madrid. Una defezione improvvisa, sulla quale Pietrangeli si è pronunciato in maniera netta come suo solito.

Pietrangeli, duro affondo su Berrettini: “Prima la Satta, ora invece…”

Si è trattato dell’ennesimo stop per Berrettini, precedentemente tornato in campo tra marzo e aprile con discreta continuità e buoni risultati come la vittoria all’Atp di Marrakech e la finale al Challenger di Phoenix. Al contempo, l’azzurro ha partecipato anche a due Masters Mille, a Miami e Montecarlo, con due eliminazioni al primo turno contro Murray e Kecmanovic.

In merito alle sue condizioni fisiche, Pietrangeli ha espresso tutti i suoi dubbi: “Ancora non ho capito Matteo cos’abbia a dire il vero. Fino a poco tempo fa dicevano che giocava male per via della fidanzata. Adesso, però, non si sa il motivo. A dire il vero non mi interessa nemmeno della sua vita sentimentale, sono affari suoi. Anche se, sinceramente non riesco davvero a capire per quale motivo abbia rinunciato ad andare a Roma a giocarsi le sue chance”.

In conclusione, Pietrangeli ha rivelato: “Se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato, altrimenti davvero non saprei. Anche perché di mestiere non faccio il chiromante, ma forse ci saranno dei fattori mentali oltre a quelli fisici“.

Berrettini dovrebbe tornare in campo al Roland Garros, Slam che non ha disputato negli ultimi due anni a causa di due precedenti infortuni, rispettivamente a una mano e alla zona addominale.