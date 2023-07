Non ci vuole andare nessuno: Ferrari senza pilota

La Rossa di Maranello vive uno dei periodi storici più bui della sua leggendaria storia. E ci sono ancora problemi.

La Ferrari è uno dei marchi storici che ormai da anni vive all’interno della Formula Uno, principale mondiale di auto. La società di Maranello ha avuto nel corso degli anni grandi campioni, ma è ormai da troppo tempo ferma e senza reali vittorie.

Quest’anno c’erano grandissime aspettative sulla Ferrari, la proprietà ha sostituito i club manager rimpiazzando il tanto criticato Binotto con Vasseur, ma le cose non sono per nulla cambiate. I tifosi avevano aspettative di Mondiale o quanto meno di lottare alla pari con la Red Bull di Max Verstappen, ma la realtà è apparsa come un brusco risveglio. I due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno provato in tutti i modi, ma la Ferrari non solo non ha lottato per il titolo, ma è finita nelle retrovie.

Dietro non solo alla Red Bull del campione del mondo, ma anche ad Aston Martin e Mercedes e un livello tale che li ha messi addirittura a lottare solo per la zona a punti. Il nono e il decimo posto di Leclerc e Sainz parla chiaro, i risultati sono abbastanza scadenti e all’interno della scuderia c’è la consapevolezza che bisogna fare di più, a fine anno per questo motivo potrebbe cosi esserci una nuova rivoluzione.

Ferrari, problemi nella questione piloti

Uno dei problemi da risolvere all’interno della Rossa riguarda i piloti. La vettura non funziona al meglio, ma neanche i piloti hanno convinto. Leclerc e Sainz hanno commesso diversi errori a testa e hanno ormai finito i jolly e a fine stagione la Ferrari starebbe valutando dei possibili cambi. Come riporta ‘El Nacional’ Leclerc dovrebbe restare, a meno di colpi di scena, ed è il futuro di Sainz a essere segnato. Per il pilota spagnolo invece ci sono diverse monoposto interessate e nello specifico Red Bull, Aston Martin ed Alpine.

La questione piloti è tutta da risolvere: la Ferrari vuole un pilota esperto e il sogno era Lewis Hamilton, il britannico però ora è sempre più vicino al rinnovo con la Mercedes. D’altronde i piloti a voler andare in Ferrari in questo periodo storico non sono molti, specialmente se parliamo di big. Addirittura nelle ultime ore si è parlato di Fernando Alonso, ma al momento appare come una pista abbastanza debole. La Ferrari fa parte della storia del Mondiale, ma vive uno dei periodi più bui della sua leggendaria vita.