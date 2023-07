Un campione del mondo si trasferisce alla Juve, rinforzo scudetto

La Juventus inizia a fare sul serio in sede di calciomercato ed è pronta a mettere a disposizione di Allegri un campione del mondo.

Il calciomercato della Juventus è partito a rilento ma negli ultimi giorni, complice l’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza, sta avendo un’importante accelerazione.

Il nuovo direttore sportivo vuole infatti regalare a Massimiliano Allegri quanto prima una rosa completa per affrontare il prossimo campionato. Nel mirino dell’ex dirigente del Napoli ci sarebbe un calciatore molto importante, reduce dalla vittoria del mondiale nel 2022 in Qatar con l’Argentina. Un rinforzo di grande qualità per la squadra bianconera che ha imbastito la trattativa per riportare il giocatore in Serie A.

Calciomercato Juventus, un campione del mondo nel mirino

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, la Juventus sarebbe al lavoro per cercare di riportare De Paul in Serie A. Il centrocampista non è considerato intoccabile dall’Atletico Madrid che, di fronte ad un’offerta congrua lascerebbe partire l’ex Udinese.

Il centrocampista si è laureato campione del mondo con l’Argentina durante lo scorso mondiale in Qatar e potrebbe rappresentare quell’opzione di qualità ed esperienza per la Juventus. I Colchoneros valutano il centrocampista circa 40 milioni di euro ma con un’offerta intorno ai 30 l’affare potrebbe concludersi con l’Atletico Madrid che andrebbe ad incassare una buona cifra per un giocatore che alla fine del campionato compirà 30 anni. Dal canto suo De Paul sarebbe felice di tornare in Serie A per cercare di rilanciarsi a livello di club dopo due anni non facili agli ordini di Simeone.

Un’opzione che Giuntoli sta valutando e con Allegri che sarebbe molto felice di avere a disposizione l’ex Udinese. Juventus che però, prima di acquistare dovrà fare cassa e cedere tutti gli esuberi al momento presenti in rosa. La formazione bianconera infatti presenta al momento troppi calciatori che sono a libro paga e che non rientrano nei piani del tecnico livornese. Una volta ceduti i vari Zakaria, McKennie, Pjaca e lasciati partire in prestito i molti giovani presenti, la Juve potrà dare l’assalto ai propri obiettivi.

Per quello che riguarda le altre trattative della Juventus, al momento tutto gira intorno al futuro di Dusan Vlahovic. Nel caso in cui dovesse partire il centravanti serbo, la Juventus proverebbe a dare l’assalto ad un altro attaccante, più funzionale al gioco di Allegri. Lukaku resta sempre nella lista ma non è da escludere anche un tentativo per riportare in bianconero Alvaro Morata, sempre in uscita dall’Atletico Madrid.