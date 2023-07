Lukaku richiama l’Inter, risposta improvvisa

Citando Gino Paoli, “Una lunga storia d’amore” che sembra destinata a finire quella tra Lukaku e l’Inter. I motivi

Romelu Lukaku a 30 anni, dopo il ritorno al Chelsea per la scadenza del prestito, sembrava destinato a vivere la sua terza pagina nerazzurra. Salutato Edin Dzeko, andato da svincolato al Fenerbahce, con Joaquin Correa mai convincente e con le valigie pronte, il primo sponsor per Big Rom alla Pinetina era proprio Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino aveva chiesto a Marotta e Ausilio di compiere uno sforzo importante per acquistare definitivamente il totem di Antwerpen.

I due dirigenti, dopo l’assenso di Steven Zhang, sembravano aver trovato la quadra col Chelsea, detentore di un contratto fino al 2026 da 12 milioni netti a stagione. I Blues avrebbero accettato i 35 milioni dell’Inter, e tutti sarebbero vissuti felici e contenti. Con un colpo di scena però, il manager dell’attaccante, l’avvocato Ledure, al momento della firma era sparito, telefono irraggiungibile.

Preso atto del voltafaccia, dovuto tra l’altro ad un interessamento della Juventus, il club di Via della Liberazione ha cambiato obiettivo, cancellando Lukaku dai propri radar. Ultimo sgarbo al giocatore, la maglia numero 9 assegnata a Marcus Thuram.

D’Angelo a TvPlay: “L’Inter non vuole Lukaku. Queste le alternative”

Come detto, in attacco i nerazzurri hanno chiuso per Marcus Thuram, arrivato dopo la scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Per il figlio d’arte, quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, costo che grazie al Decreto Crescita al lordo pesa “solamente” 7,8 milioni l’anno, senza considerare il balzello delle commissioni.

A illustrare lo stato dell’attacco dei milanesi, ai microfoni di TvPlay è intervenuto Vincenzo D’Angelo. Il primo obiettivo degli uomini mercato nerazzurri potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro calcio. “Per Morata c’è stato un incontro conoscitivo nella sede dell’Inter. L’Atletico Madrid ha una clausola di 21 milioni per liberarlo, ma si sta trattando per un rinnovo di contratto, con una clausola di circa 12 milioni di euro”, ha rivelato il cronista della Gazzetta dello Sport

Secondo la firma della Rosea, detto che alla porta bisogna verificare che non ci sia il solito club arabo pronto a far saltare il banco, l’ex centravanti della Juve al momento lascia l’Italia in cima alla sue preferenze. Sulla punta della Spagna tanti club. “C’è la Roma, c’era il Milan ma pare ora abbia altri obiettivi. l’Inter ha capito che non faranno sconti. Ha offerto 15 milioni pagabili in tre anni, ma vogliono i 21 della clausola”, ha specificato ancora l’esperto di mercato.

In ogni caso Inzaghi ha bisogno di un ariete, qualcuno che faccia sentire i muscoli nei 16 metri. L’altro nome fatto è quello di Balogun, ma l’Arsenal vuole 40 milioni, fuori budget per Zhang.

Per D’Angelo, Lukaku ha sbagliato tempi e modi. “Ha rovinato quello che era riuscito a creare in questi anni all’Inter, facendosi perdonare la prima fuga”, ha sottolineato il giornalista. Proprio il belga però rischia di restare col cerino in mano, la Juve infatti lo prenderebbe ad una sola condizione. “Forse preso anche dall’ansia di restare fermo, Lukaku aveva dato mandato per parlare con altre squadre, come la Juventus, che però lo prenderebbe solo in caso di cessione di Vlahovic”, ha concluso.