“Juve, prendilo subito”: arriva la benedizione in diretta

“Juve, prendilo subito”. In questo mercato bianconero lastricato più di buone intenzioni che non di fatti concreti, arrivano anche i consigli per gli acquisti di costanziana memoria

Immobile. E non ci riferiamo certo al centravanti della Lazio di Claudio Lotito, bensì al mercato della Juventus. Non che non si sapesse delle difficoltà che la società bianconera avrebbe potuto incontrare, ma i tempi ora si stanno pericolosamente allungando. Le altre grandi hanno già fatto qualcosa e, addirittura, c’è chi, come il Milan, sta portando avanti una campagna acquisti sontuosa dopo un’importante cessione.

Competitività e sostenibilità, all’inizio, potranno far molto male. Perché la sostenibilità ora può passare soltanto attraverso le cessioni di giocatori importanti, coloro che possono fare cassa. In queste settimane si è tanto parlato, e scritto, sulle possibili partenze che possono interessare il fronte offensivo bianconero. In tale ambito la vicenda di Dusan Vlahovic ha ormai assunto le caratteristiche di una telenovela.

Sul centravanti serbo si sono susseguite, una dietro l’altra, nelle ultime settimane, le attenzioni di diversi grandi club europei, dal Chelsea al Bayern Monaco fino al PSG e al Real Madrid, tra l’altro in pieno conflitto tra loro per il caso Kylian Mbappé. In caso di addio del centravanti serbo la Juventus avrebbe in canna il colpo più imprevedibile, e per certi aspetti più folle, di questo folle mercato: Romelu Lukaku.

Riguardo questa intrigante ipotesi di mercato, si è espresso Simone Tiribocchi.

“Juve, prendilo subito”, il consiglio di Simone Tiribocchi

Consigli per gli acquisti. Quante volte abbiamo ascoltato questo lancio della pubblicità da parte di Maurizio Costanzo. E nel momento in cui impazza il calciomercato c’è chi, tra gli addetti ai lavori, offre i suoi spassionati consigli.

Simone Tiribocchi, ex calciatore e commentatore, ha parlato della Juventus e del mercato bianconero ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Il mercato in uscita, con l’ipotesi Vlahovic via ed il mercato in entrata, con il possibile arrivo dell’ex centravanti dell’Inter, Lukaku. Ipotesi che ha già mandato fuori di testa i tifosi della Juventus e dell’Inter. Dal punto di vista squisitamente tecnico, l’ex calciatore, oggi commentatore, non ha dubbi al riguardo.

A parte il discorso legato alle prospettive di carriera, con un Vlahovic decisamente più giovane rispetto a Lukaku, vi è però la parte tecnica da non sottovalutare, dove il colosso belga è ora, secondo Tiribocchi, da preferire rispetto al giovane attaccante serbo. “In questo momento un Lukaku non c’è: un giocatore che gioca 50 metri alla porta, dentro l’area di rigore, con quella fisicità, con quel tiro, un giocatore di questa maniera non esiste“. Per cui Lukaku è il profilo da preferire, in questo momento.

Chissà se il perentorio giudizio di Simone Tiribocchi convincerà i riottosi tifosi della Juventus che insistono nel loro “Mai Lukaku!”.