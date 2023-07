Leonardo Bonucci è pronto a dire sì, destinazione pazzesca in Italia

Leonardo Bonucci potrebbe essere l’acquisto più imprevedibile del calciomercato italiano, scegliendo un club pronto a dargli fiducia.

Il centrale è fuori dal progetto bianconero ma non per questo meno appetibile, la sua esperienza potrebbe essere ideale per una squadra che cerca sicurezze in mezzo alla retroguardia difensiva.

Da capitano a fuori rosa il passo è stato breve, il nuovo corso bianconero non scherza più. Leonardo Bonucci via dalla Juve sembrava una delle poche certezze in quest’estate tribolata dopo essere stato messo alla porta a un anno dalla scadenza del suo contratto. Al netto di tutto non sono mancate le dichiarazioni di smentita dell’agente, anche se il suo destino resta incerto.

Bonucci aveva anche annunciato il ritiro nel 2024, ma non per questo molla e si rilancia nettamente per un’altra big del nostro campionato. Vorrà giocare gli Europei come ultimo atto della sua carriera, arrivandoci in forma e dando in suo contributo determinante in campo.

Bonucci in un’altra squadra italiana, i dettagli

I bianconeri vorrebbero liberarsi di un contratto pesante, ben 7,5 milioni di euro annui per l’ex capitano, che con la Juve ha vinto otto scudetti. Non è tempo per le bandiere e nemmeno per i sentimenti, Max Allegri lo aveva fatto già capire da tempo e la dirigenza sta cercando ora una soluzione, pronta a dare la lista gratuita al difensore nelle prossime ore. Così, ecco affacciarsi un’opzione importante e imprevedibile allo stesso tempo, Leonardo Bonucci al Bari.

Come riporta Gazzetta, l’ipotesi potrebbe andare in porto. L’effetto nostalgia del centrale in Puglia per concludere la carriera è quanto di più desiderato dai tifosi biancorossi, che riaccoglierebbero a distanza di tredici anni il centrale e diventerebbe probabilmente il capitano del club. Il club di De Laurentiis effettuerebbe un colpo di assoluto livello per il campionato cadetto, un altro ex campione bianconero potrebbe aggiungersi alla lista di chi sarà ai nastri di partenza della Serie B. Giocando al Bari, per altro Bonucci avrebbe comunque garanzie importanti sulla convocazione in Nazionale da parte del ct Roberto Mancini.

Bonucci al Bari, dai tempi di Ventura a quelli di Mignani ci sono in mezzo un’epopea bianconera e una parentesi al Milan, nonché un titolo europeo vinto. Tornare al “San Nicola” sarebbe un sogno per i tifosi, la questione ingaggio non sarebbe una priorità se scenderà nei cadetti, fermo restando le recenti parole dell’agente che sembrano legarlo di nuovo alla Juve.

La Serie B monitora Bonucci, seguito anche dal Palermo e dalla Sampdoria dell’amico Andrea Pirlo, ma ha anche mercato in Italia con club come Fiorentina, Cagliari e Monza maggiormente accreditati. Sempre se non prevarrà una pista estera, come possa essere quella araba o un ricongiungimento in MLS con l’amico Giorgio Chiellini.