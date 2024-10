Champions League, Aston Villa-Bologna 2-0: secondo ko europeo per Italiano

Crolla nella ripresa il Bologna che cade 2-0 contro l’Aston Villa. Decidono la gare le reti di McGin e Duran. Dopo quello con il Liverpool arriva quindi il secondo ko europeo per Vincenzo Italiano, ancora in terra inglese.

Champions League, le ufficiali

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Onana, Tielemans, Bailey; Rogers, Duran. All. Unai Emery

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posh, Lucumi, Beukema, Lykogiannis; Urbanski, Freuler, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano

La partita

Pronti via e Bologna subito pericoloso con Dallinga. Bologna ad un passo dal vantaggio, grande giocata di Ndoye che imbuca per l’inserimento di Dallinga che calcia con il mancino ma trova la grande risposta di Emiliano Martinez. Al 22′ la risposta dell’Aston Villa con Duran. Prima occasione per la squadra di Emery, calcio d’angolo di Tielemans per il colpo di testa di Duran in girata che trova però la respinta in tuffo da parte di Skorupski che allontana. Poco dopo pericoloso anche McGinn. Altra occasione per l’Aston Villa, McGinn riceve in area di rigore e prova la conclusione con l’interno del destro che trova però la respinta a terra da parte dell’estremo difensore del Bologna. Al 56′ arriva il vantaggio degli inglesi. Timbra McGinn. All’improvviso, arriva il vantaggio dell’Aston Villa al Villa Park. La sblocca McGinn, batte un calcio di punizione a rientrare da posizione defilata, la sfera viene sfiorata da tutti, Skorupski non la legge e la sfera si insacca in fondo al sacco. Aston Villa che raddoppia con Duran 10 minuti dopo. Arriva il raddoppio dell’Aston Villa in questo secondo tempo, lancio dalle retrovie di Diego Carlos per lo scatto di Rogers che si allarga lungo la corsia mancina e poi mette in mezzo per Duran che in girata anticipa Lucumi e manda in porta. Nel finale palo di Beukema. Stava per riaprire la sfida la squadra di Italiano, calcio d’angolo di Lykogiannis per Beukema che è bravo ad anticipare Konsa e di testa manda sul palo. Finisce 2-0, Bologna ancora ko.