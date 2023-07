Valentina Vignali da sogno: curve esplosive!

Valentina Vignali resta protagonista dell’estate, le sue curve sono al top anche in abito lungo per la gioia dei fan

La cestista-influencer è sempre sul pezzo, riuscendo ad emergere con un abito di classe che ne mette ancora più in risalto il suo fisico, facendo impazzire i suoi followers.

L’estate di Valentina Vignali è una continua corsa in giro per il mondo, tra mete esotiche, montagne e momenti di relax vari. È una protagonista dei social conclamata, ogni sua foto diventa virale, spesso e volentieri grazie proprio a delle curve che infiammano i tanti fan.

Una stagione calda in tutti i sensi, Valentina Vignali resta sempre nel cuore dei suoi ammiratori, che l’hanno seguita un po’ dovunque. In questo caso, l’abito lungo della Vignali ne mette in risalto una forma stupenda, uno scatto inedito che diventa subito protagonista con un abbinamento in grado di scuotere anche il mondo della moda.

Vignali black look fa il pieno dei like

La cestista fa da testimonial a un brand che sta prendendo piede anche nel mondo della musica (incursioni frequenti per il festival di Sanremo) e dello sport, basti pensare come una collezione sia stata dedicata proprio al campione del Milan, Mike Maignan. Di certo Valentina Vignali non è da meno, l’abito mostrato sui social cattura like e interesse, il volto del basket femminile italiano è davvero in splendida forma. La Vignali in abito lungo conquista i fan e li spiazza.

Un vestito che sarà di tendenza, con la bella Valentina che ne diventa così una garanzia agli occhi dei tanti fan. Il pubblico è conquistato, quello maschile sa bene come la cestista sia in formissima da tempo, seguendola e apprezzandola nelle tante avventure estive registrate sui social. C’è un lato inedito, formato dalla platea femminile che ha ammirato questo vestito e anche la sua testimonial d’eccezione, un binomio che sicuramente è destinato a far parlare.

La Vignali dimostra così anche un fascino di classe, è ormai sempre più lanciata nel mondo del web, e le sue foto sono come una sorta di tiro da tre punti che va sempre a canestro. I numeri raccolti sinora non lasciano dubbi, 2,6 milioni di fan e un pallottoliere dei followers destinato sempre più ad aumentare. Incrementato anche grazie ad altre foto sul suo profilo, dalle saune in montagna, passando per gli impegni in America seguendo il basket di strada e quello della Nba da vicino, nonché in occasioni più glamour.