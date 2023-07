Elisabetta Gregoraci esplosiva: Capri ai suoi piedi

Elisabetta Gregoraci scatenata sull’isola di Capri, scatti micidiali e irresistibili per la modella e showgirl: pose esplosive

Tra i personaggi più in vista dell’estate 2023, non poteva non esserci Elisabetta Gregoraci. Da diversi anni ormai la modella e showgirl calabrese è una delle presenze immancabili della bella stagione, per il suo fascino sublime ma non soltanto.

Elisabetta si è imposta da tempo come una delle bellezze italiane più iconiche in assoluto, di quelle capaci di accrescere la propria sensualità con il trascorrere del tempo. A 43 anni, è ancora in forma smagliante come una ragazzina. E nei suoi appuntamenti televisivi, imperdibili, sfodera sempre classe ed eleganza da vendere.

La Gregoraci è arrivata alla settima stagione alla guida del Tour di Battiti Live. La popolare kermesse musicale in onda su Mediaset attraversa le piazze italiane e propone le esibizioni di tutti i principali artisti italiani e internazionali del momento. Serate di grandi emozioni sul piccolo schermo, impreziosite per l’appunto dalla presenza alla conduzione di Elisabetta, che mette in mostra carisma e aura seducente senza confini. Ma ancora meglio, naturalmente, fa sui suoi scatti su Instagram, che rappresentano uno dei principali must dell’estate.

Sul popolare social network, Elisabetta sfiora i due milioni di followers. Cosa che non stupisce affatto visto il suo fascino magnetico e incontenibile. Confermato ancora una volta dagli ultimi post, in cui la showgirl posta le immagini di un weekend di relax sull’isola di Capri. Una location d’eccezione, per una presenza altrettanto eccezionale, la sua.

In barca, si gode sole e mare in costume e non possono mancare immagini dalle principali calette dell’isola e negli scenari più suggestivi, come nella Grotta Azzurra o sotto i faraglioni. In costume, Elisabetta è semplicemente perfetta e in questa posa infiamma in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori, rendendo l’atmosfera torrida come non mai. Gambe chilometriche e affusolate, fianchi sinuosi e una scollatura che parla da sola. La valanga di like è scontata per Elisabetta, che continua a riscuotere grande successo nel cuore dei fan. Siamo nel pieno di una estate tutta da vivere e siamo sicuri che da qui alla fine della bella stagione Elisabetta riuscirà a stupirci ancora, come solo lei sa fare.