Lukaku attacca ancora: l’indizio social svela tutto

Lukaku sta facendo tanto parlare di sé: non solamente in ottica calciomercato ma anche e soprattutto per gli atteggiamenti dell’ultimo periodo. Spunta l’ennesimo indizio social decisamente criptico. Ecco di cosa si tratta

Romelu Lukaku sta avendo giorni abbastanza travagliati. Non conosce ancora bene quello che sarà il suo futuro, ma sa con certezza che non fa più parte del progetto tecnico del Chelsea. Il club di Premier League l’ha messo fuori rosa e Mauricio Pochettino in questo è stato chiaro: “La decisione che abbiamo preso è stata presa anche dai giocatori, noi agiamo di conseguenza. Tutti siamo stati d’accordo”. E per questo motivo il belga non è neppure partito per la tournée estiva con i Blues. Adesso, però, è arrivato anche un altro indizio social.

Quella di Romelu Lukaku non è una situazione semplice. Il belga è stato per settimane promesso sposo dell’Inter che ha lavorato, grazie alla sua volontà iniziale di restare in nerazzurro, con il Chelsea per il trasferimento definitivo. Ebbene, quando l’accordo tra le due società era stato trovato, il giocatore è sparito dai radar nerazzurri per qualche ora.

Il problema principale è però stato il motivo. Perché l’attaccante sarebbe sparito appunto una volta ricevuta la notizia dell’interessamento da parte della Juventus. L’Inter ha allora immediatamente chiuso alla possibilità di riportarlo a Milano, ma dal canto suo il club bianconero non si può muovere se prima non cede Dusan Vlahovic. L’Arabia Saudita, in tutto questo contesto, osserva e spera di potersi inserire. Nel frattempo però da parte del giocatore non mancano i commenti via social.

Lukaku, tramite il profilo ‘Instagram’ arriva un nuovo attacco: le sue parole

Romelu Lukaku è così piombato all’interno di un vortice di polemiche. Diverse indiscrezioni hanno anche reso noto che il belga ci avrebbe riprovato con l’Inter, che dal canto suo avrebbe alzato il muro. Tanto la società quanto lo spogliatoio. L’accostamento alla Juventus, inoltre, avrebbe sollevato la chiusura da parte dei tifosi che non lo vorrebbero al posto di Dusan Vlahovic. O per lo meno la maggior parte di loro. In tutto ciò Lukaku stesso sembra essere contrariato e pubblica una nuova storia su ‘Instagram’ di disapprovazione.

“Non fidarti di nessuno“, si legge sulla foto postata (e poi cancellata) da parte di Romelu Lukaku che poi accompagna il tutto con delle emoticon che simboleggiano i tanti che parlano. Ovviamente di lui. L’attaccante si vede oramai solamente sui propri profili social con il futuro che è sempre in bilico.